Padre e figlio in gara: i riminesi Mirco e Tommaso Bettini protagonisti all'Eicma di Milano

Il Team Azzurrorosa ha portato in pista la Morbidelli T502X

La partecipazione di Morbidelli alla Champions Charity Race Rally di EICMA 2025 ha regalato due giornate di pura adrenalina, unite da un obiettivo che supera la competizione: sostenere una causa benefica attraverso la passione per le due ruote.

Una sfida insolita, andata in scena nell’arena MotoLive giovedì 6 e venerdì 7 novembre, affrontata con coraggio e autenticità dai piloti del Team Azzurrorosa, Mirco e Tommaso Bettini. In questa edizione, i due hanno rappresentato Morbidelli nella prima prova competitiva dopo la rinascita del marchio.

La Charity Race Rally è infatti una vera gara fuoristrada riconosciuta dalla Federazione Motociclistica Italiana, che Morbidelli ha deciso di vivere con lo stesso spirito di avventura, scoperta e libertà che anima la T502X.

Giovedì: Mirco Bettini apre la gara con la T502X

Il primo a scendere in pista è stato Mirco Bettini, che ha portato la Morbidelli T502X in una competizione dove il risultato contava meno dell’azione concreta e dello spirito solidale.

Con il suo bicilindrico da 486 cc, 47,6 CV, cerchi da 19”/17” e sospensioni a lunga escursione, la T502X ha confermato la sua natura versatile. Una vera trail pensata per l’avventura, portata qui in configurazione quasi totalmente di serie: pneumatici omologati per uso stradale, limitato alleggerimento e un’unica modifica sostanziale, uno scarico completo realizzato su misura.

La guida precisa di Mirco ha messo in luce il potenziale della moto anche lontano dal suo terreno abituale, evidenziandone stabilità, controllo e brillantezza di risposta.

Venerdì: Tommaso Bettini conquista la prima gara eliminatoria

Il giorno successivo è stato Tommaso Bettini a colorare di azzurro il circuito MotoLive. Giovane, determinato ed energico, ha interpretato ogni curva come un’opportunità per spingersi oltre, trasformando la pista in un vero playground.

La sua performance, intensa e coinvolgente, gli è valsa la vittoria nella prima gara eliminatoria del venerdì. Un risultato ancora più significativo considerando che anche in questo caso la moto era una T502X al 99% stock.

Una storia familiare dentro un team più grande

Il Rally Team Azzurrorosa, fondato e guidato dalla famiglia Bettini – Mirco, Tommaso e Miria Amadori (moglie di Mirco, madre di Tommaso e pluricampionessa italiana di Motorally) – ha una forte identità e una lunga tradizione nel motociclismo. In questa edizione della Charity Race, sono stati loro a rappresentare il team, offrendo un contributo umano e sportivo di grande valore.

Padre e figlio, separati da quarant’anni ma uniti dalla stessa visione, hanno incarnato alla perfezione lo spirito del motociclismo più autentico. Tra i progetti del Rally Team, Mirco e Tommaso portano avanti anche Father and Son, una grande avventura sulle tracce della Parigi–Dakar che li vedrà cavalcare insieme fino al Lago Rosa di Dakar.