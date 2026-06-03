Padulli, Colonnella e Viserba: "Dai ratti all'erba non tagliata, troppe situazioni di incuria e degrado"

L'associazione Ariminensis riporta segnalazioni dei cittadini e invoca intervento dell'amministrazione comunale

L'associazione Ariminensis, riportando segnalazioni pervenute dai residenti in zona Padulli, Colonnella e Viserba, mette in evidenza situazioni di criticità legate al verde pubblico. Partendo dai Padulli, dove le segnalazioni riguardano scarsa manutenzione del verde, ma anche "carenza di spazi adeguati alla socializzazione", mancanza di panchine e zone d'ombra.

Per quanto riguarda le aree verdi di Viserba, l'associazione Ariminensis evidenzia due situazioni distinte. "Il parco situato dietro la piscina comunale era stato oggetto lo scorso anno di un intervento di riqualificazione annunciato dall’Amministrazione, con l’installazione di nuovi giochi e lavori di sistemazione complessiva. Oggi, tuttavia, la situazione appare differente: come documentato dalle fotografie allegate, l’erba ha raggiunto un’altezza considerevole e, secondo quanto riferito dai residenti, non risultano interventi di sfalcio dall’inizio della stagione. Una condizione che compromette la piena fruibilità dell’area da parte delle famiglie e dei bambini, restituendo un’immagine di trascuratezza di uno spazio recentemente riqualificato", evidenzia l'associazione. Per ciò che concerne il parco Pellesi, i cittadini segnalano invece "uno stato di progressivo degrado: manutenzione insufficiente del verde, giochi per bambini danneggiati o non funzionanti, che ne limitano fortemente la fruibilità e sollevano preoccupazioni anche sotto il profilo della sicurezza".

Infine la Colonnella, dove i residenti segnalano "mancata manutenzione di alcune aree verdi e spazi di uso quotidiano, presenze di vegetazione incolta e arbusti che invadono marciapiedi e sede stradale, creando criticità per la sicurezza e la fruibilità degli spazi". In più, a destare preoccupazione, è la presenza di ratti.

Arimensis, infine, chiama in causa l'amministrazione comunale, chiedendo "se esista un piano strutturato e continuativo di manutenzione del verde pubblico nella città e nei quartieri, quali siano le frequenze programmate degli interventi di sfalcio e cura delle aree verdi, se siano previsti interventi specifici per l’installazione o il ripristino di arredi urbani, quali panchine, nei parchi e nelle aree di aggregazione"; e ancora: "Se esista un piano di monitoraggio e prevenzione per la presenza di ratti e altri infestanti nelle aree segnalate, con particolare attenzione alla zona Colonnella e alle aree limitrofe alla struttura ospedaliera". Infine "quali siano le risorse economiche destinate nel bilancio comunale alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, quali siano i tempi e le modalità di intervento a seguito delle segnalazioni dei cittadini e quali siano le tempistiche previste per il ripristino delle normali condizioni di manutenzione delle aree verdi di Viserba, con particolare riferimento al parco Pellesi e al parco dietro la piscina comunale".

"Si sottolinea - chiosa l'associazione - come la percezione di abbandono di alcune aree non possa essere considerata un tema secondario, ma incida direttamente sulla qualità della vita, sul decoro urbano, sulla sicurezza e sul diritto dei cittadini a vivere in spazi pubblici pienamente fruibili e adeguatamente mantenuti".

Le foto di Viserba

Le foto della Colonnella