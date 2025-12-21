Padulli, comitato denuncia: "Strade impraticabili, allagamenti e topi"

Andrea Turci, presidente del comitato: "Tante segnalazioni di situazioni di disagio"

Il Comitato Padulli-Covignano, in una nota, attacca l'amministrazione comunale per le criticità rilevate in zona Padulli: "Strade impraticabili, allagamenti, urbanizzazioni incompiute e infestazioni di topi". Il presidente del comitato Andrea Turci parla di segnalazioni su anziani e persone con disabilità in difficoltà, su famiglie bloccate dal fango dopo ogni pioggia e su bambini costretti a muoversi tra pozzanghere profonde. "In almeno due condomìni si registrano situazioni gravi: in uno la presenza di topi è collegata alla mancata urbanizzazione; in un altro i residenti sono costretti a parcheggiare le auto in buche piene d’acqua, con forti disagi quotidiani". Il Comitato ricorda che alcune abitazioni non hanno mai ottenuto l’agibilità, proprio perché le opere di urbanizzazione non sono state completate. "Da anni – spiega Turci – si procede solo con interventi tampone, mai con soluzioni definitive". In merito al parcheggio pubblico, "Nel 2021 sarebbe costato 260 mila euro, oggi quasi il doppio. Con quella differenza si sarebbero potute completare le urbanizzazioni mancanti". Il Comitato Padulli-Covignano annuncia che continuerà a raccogliere segnalazioni e a chiedere un confronto reale: "Padulli è Rimini e merita strade sicure e urbanizzazioni complete".