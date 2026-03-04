Pagamento Tari, Comune di Rimini interviene a favore delle famiglie in difficoltà

Approvato il fondo da 245mila euro per ridurre il costo della Tari

È confermato anche per il 2026 il fondo messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Rimini per le riduzioni Tari a favore delle fasce più fragili della popolazione. La Giunta nell’ultima seduta ha approvato lo stanziamento di 245mila euro a copertura della misura che ormai da anni il Comune di Rimini ha introdotto a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico e che consente di accedere ad una riduzione pari al 90% per il pagamento del tributo 2025 sull’abitazione principale. Restano confermati criteri e modalità di assegnazione dei contributi, che verranno stanziati attraverso l’apposito bando che sarà pubblicato nel mese di aprile. L’iniziativa è rivolta a specifiche categorie: i pensionati ultra sessantenni, oppure con invalidi del 74%, con un valore Isee fino a 13 mila euro, che risultano soli, oppure con coniuge pensionato o ancora con a carico minori di età inferiore a 16 anni; i nuclei familiari con un Isee entro 9 mila euro e quelle famiglie in cui uno o più componenti abbiano perso il lavoro, siano in cassa integrazione o abbiano subito una riduzione significativa dell’orario lavorativo. L’assegnazione del beneficio avverrà fino all’esaurimento delle risorse disponibili, dopo la verifica dei requisiti previsti e sulla base dei valori Isee 2026 a partire da quelli più bassi. In media ogni anno sono circa tra le 1.100 e 1.200 le famiglie che accedono al contributo attraverso il bando comunale.