Palas2, i dubbi di Forza Italia: "Vorremmo anche chiarezza su Gaiofana, stadio e altri progetti"

Raimondo Elli di Forza Italia: "Quanti sogni nel cassetto ci riserva il sindaco da qui alla primavera 2027?"

Per Raimondo Elli di Forza Italia, le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad sulla necessità di realizzare un secondo palacongressi sono da derubricare alla voce "campagna elettorale". Elli avanza dubbi sul soldout del Palacongressi, chiedendo "un elaborato, corredato da dati certi, che certifichi questa occupazione eccezionale" e anche "un conto economico con costi e ricavi di gestione annuale e la lista dei ‘clienti’ con i relativi prezzi da essi pagati". Poi ci sono dubbi sul progetto: "Capiamo perfettamente l’ansia e la richiesta di attenzione dei cittadini di Rimini sud e certamente il recupero di una colonia abbandonata (e le altre?) sarebbe una cosa buona e giusta - scrive Elli - ma è veramente la soluzione ottimale? E sarebbero recuperate le costruzioni storiche o solo il terreno edificabile? E tutte le opere di collegamento e di servizio circostanti (strade, parcheggi, aree limitrofe bonificate) che costo avrebbero?". Elli precisa: "Perché opere come queste non possono essere decise solo per soddisfare la necessità di ripresa sociale di un quartiere ma richiedono una pianificazione complessiva della città, ed una valutazione attenta di costi e benefici".

Elli chiede al sindaco di spiegare i progetti per il teatro Novelli, "per il delfinario che langue, per l’area sportiva Gaiofana che sembra sempre più vicina a passare in mano pubblica, per il progetto del nuovo stadio, per il collegato progetto della pista di atletica a Bellariva". E anche chiarezza sul terzo casello in zona Fiera, "sui tempi di costruzione e inaugurazione del parcheggio in piazza Marvelli".

"Potremmo continuare a lungo enumerando i tanti progetti in corso non terminati e quelli già annunciati (boulevard alla francese sul lungocanale, triangolone), ma non basterebbe una pagina di giornale. E intanto le strade sono da rappezzare, il rione Clodio aspetta una soluzione, il centro vede ogni giorno chiudere negozi, le piante aspettano una manutenzione accurata e assidua, Marina centro è sempre più simile a un suk nordafricano invece di fare concorrenza a viale Ceccarini. Quanti sogni nel cassetto ci riserva il sindaco da qui alla primavera 2027? D’accordo prendere la rincorsa, ma vorremmo dirgli, rispettosamente: Adelante Jamil, con juicio", chiosa Elli.