Palazzina B della scuola Saffi: dopo l'attesa, è festa per l'inaugurazione

Il sindaco Sacchetti: “Un complesso profondamente rinnovato, accogliente, accessibile e sicuro”

Ieri mattina (venerdì 19 settembre) tutti i ragazzi e le ragazze della scuola Saffi hanno iniziato il nuovo anno scolastico con una grande festa in occasione della conclusione dei lavori alla palazzina B e dell’area esterna di tutto il complesso della scuola media. Al momento conviviale hanno partecipato il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca Michela Mussoni, l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli e l’assessore ai Progetti educativi Filippo Borghesi, nonché la dirigente scolastica Giovanna Frisoni. Dopo i saluti istituzionali, il gruppo musicale giovanile Blues Boys ha intrattenuto gli studenti con un concerto, mentre nel campo da basket – recentemente rinnovato grazie a uno stanziamento aggiuntivo da parte dell’Amministrazione comunale – gli preparatori della palestra Personal Project Club hanno coinvolto gli studenti in alcune attività motorie.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha augurato a ragazzi e ragazze un buon inizio d’anno scolastico, ricordando il grande valore della scuola in termini di crescita educativa, personale e sociale. “La scuola è una vera e propria comunità, che può esprimersi e svilupparsi al meglio se inserita in ambienti adeguati, accoglienti, accessibili e sicuri. Proprio da questa convinzione sono nati gli interventi che dal 2018 hanno impegnato oltre 3 milioni di euro di risorse pubbliche per la riqualificazione energetica, la messa in sicurezza, e l’adeguamento sismico degli edifici che compongono il complesso della Saffi. L’ultimo in ordine di tempo, quello sulla palazzina B, ha richiesto più tempo del previsto e comportato qualche disagio, ma oggi festeggiamo l’inizio del nuovo anno scolastico tutti insieme, all’interno di strutture profondamente rinnovate”.

“Oltre ai locali interni – ha precisato poi la vice sindaca Michela Mussoni – abbiamo voluto sistemare gli ambienti esterni per rendere accessibili e permettere a ragazzi e ragazze di avere spazi adeguanti non solo per lo studio ma anche per lo svago e lo sport”.

La vice sindaca Mussoni, così come ha ribadito in seguito anche la dirigente scolastica Giovanna Frisoni, ha poi ricordato ai ragazzi e alle ragazze di prendersi cura collettivamente dei beni comuni, soprattutto se si tratta degli edifici che ospitano le attività educative: “L’anno scolastico 2024/2025 si è concluso nel segno del rispetto, scelto dalla Treccani come parola dell’anno. Ma è importante continuare a coltivare questa parola e il suo significato più profondo: rispettare i luoghi pubblici, gli spazi di tutti, ma soprattutto le persone, nel vostro caso in prima battuta i vostri compagni, gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici. Solo coltivando il rispetto potremo evitare episodi tragici come quello accaduto qualche giorno fa, quando un ragazzo vittima di bullismo ha deciso di togliersi la vita”.

Le opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico, che hanno interessato la palazzina B dopo essere stati completati in precedenza sull’edificio A, hanno richiesto nel complesso quasi 2,5 milioni di euro, finanziati in parte da contributi del Miur confluiti successivamente nel Pnrr. I lavori hanno comportato la realizzazione di nuove fondazioni nonché di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo, composta da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da pareti in cemento armato, completata da tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti per collegare l’edificio alle strutture esterne in acciaio.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico si aggiungono a quelli realizzati negli anni precedenti sulla sede scolastica per il miglioramento energetico e la sicurezza sismica: nel 2019 la sostituzione dei corpi illuminanti con led ad alte prestazioni e bassi consumi energetici, oltre a tutti gli infissi delle due palazzine, nel 2018 il miglioramento sismico della palestra e l’efficientamento energetico dei plessi A e B con la realizzazione del cappotto termico e la coibentazione di solai e sottotetti. A completamento di queste opere, nel periodo estivo è stata riqualificata l’area esterna della scuola, con lavori di rinnovamento in particolare del campo da basket di fronte alla palazzina B (lato monte) e di quello da calcio.