Palio del Daino, trionfo per la contrada Montebello e per tutta la manifestazione

Si chiudono quattro giorni di continua meraviglia tra spettacoli, taverne, antichi mestieri e magia medievale

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2025 del Palio de lo Daino di Mondaino, che dal 14 al 17 agosto ha trasformato il borgo collinare della Valconca in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermandosi una delle rievocazioni storiche più longeve e partecipate d’Italia. Migliaia di visitatori provenienti da tutta la Romagna, dalle Marche, dal resto del Paese e anche dall’estero hanno affollato vicoli e piazze. Un successo che non è sfuggito nemmeno al Tg regionale Rai Emilia-Romagna, presente a Mondaino nella giornata conclusiva per documentare lo spirito che anima la festa.

La serata finale, domenica 17 agosto, ha regalato al pubblico emozioni fino all’ultimo minuto. Dopo una giornata di prove di abilità e sfide appassionanti, la Contrada Montebello ha conquistato l’edizione 2025 del Palio, accendendo l’entusiasmo dei propri sostenitori e colorando di festa il centro storico. A suggellare l’atmosfera, come da tradizione, lo spettacolo dei fuochi artificiali: un’esplosione di luci e bagliori che ha illuminato la rocca e le pietre del borgo, regalando un finale memorabile.

Il borgo intero ha vissuto quattro giorni di continua meraviglia: artisti di strada, giocolieri, trampolieri, musici, cantori e compagnie teatrali hanno animato strade e piazze con spettacoli itineranti e coinvolgenti. Le botteghe medievali hanno aperto le loro porte mostrando al pubblico antichi mestieri, mentre le taverne delle Contrade hanno accolto migliaia di ospiti con piatti della tradizione e vini locali, regalando un’esperienza che ha unito gusto e racconto.

Le Contrade – Borgo, Castello, Contado e Montebello – sono state, come sempre, l’anima pulsante della festa. Nei giorni del Palio hanno dato vita a disfide avvincenti, prove di ingegno e abilità che hanno acceso la rivalità storica e la passione del pubblico. Il momento più atteso è arrivato nella serata di domenica 17 agosto con il celebre Gioco del Daino, che ha visto trionfare la Contrada Montebello, con Enrico Sanchini ed Elia Tamburini, vincitrice dell’edizione 2025 tra applausi e cori festanti.

Elia ‘Baiachen’ Cecchini ha trionfato nella Disfida dei Balestrieri, mentre la Corsa delle Oche è andata al Contado con Matteo Marcolini.

L’edizione 2025 è stata segnata dall’attesa novità di EPICA, lo spettacolo che ha debuttato nelle serate di sabato e domenica in piazza Maggiore e che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori. Un vero e proprio rito collettivo fatto di musica, danza, fuoco e poesia, che insieme all’arte degli sbandieratori ha unito la potenza evocativa della narrazione con suggestioni sceniche e sonore di grande impatto. Un’opera originale che resterà impressa come uno dei momenti più alti e simbolici della storia recente del Palio.

Oltre a EPICA, gli spettacoli di richiamo hanno visto alternarsi nelle strade e nelle piazze giullari, musici, sbandieratori, compagnie di danza e artisti internazionali, in un intreccio continuo di linguaggi artistici e suggestioni. Un mosaico di emozioni che ha coinvolto adulti e bambini, rendendo ogni angolo del paese un luogo vivo, ricco di magia e di energia.

Il presidente della Pro Loco Fabrizio Ciotti ha espresso la sua gratitudine: “Questo Palio è stato speciale: il pubblico è stato caloroso e numerosissimo, abbiamo registrato la presenza di moltissimi giovani, le Contrade straordinarie, i volontari instancabili. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, che si conferma non solo una rievocazione storica, ma una vera esperienza collettiva. EPICA ha segnato un nuovo capitolo nella storia del Palio e ci spinge a guardare già al futuro con fiducia e passione”.

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco Mondaino, con la collaborazione del Comune di Mondaino; le Contrade Borgo, Castello, Contado, Montebello; la Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”.