Pallanuoto, Novafeltria continua la sua tradizione: gli Acquagol in vasca con la Valmar

Domenica 12 aprile la piscina di Novafeltria ha ospitato il concentramento di pallanuoto con Carpi, Formigine, Modena e Riccione

Novafeltria dai primi anni '90 ha una buona tradizione legata alla pallanuoto. Diversi ragazzi, infatti, scelgono di praticare quest'attività sportiva con i tecnici della polisportiva Valmar, presso la piscina comunale.

La Valmar, così, partecipa ai campionati giovanili con diverse squadre, divise in fasce d'età. I più piccoli, bambini fino a 10 anni, fanno parte degli Acquagol, che ogni domenica, accompagnati dai propri genitori, si spostano nelle piscine dell'Emilia Romagna per disputare le loro prime partite. Domenica 12 aprile è stata la piscina di Novafeltria a ospitare un "concentramento" di pallanuoto, un evento che concentra più partite in un solo appuntamento. Con i giovani pallanuotisti novafeltriesi, c'erano Carpi, Formigine, Modena e Riccione. "È stata una festa bellissima e la cosa più importante è che tutti i piccoli atleti si siano divertiti", commentano con soddisfazione della polisportiva Valmar.