Pallanuoto: Riccione cede alla capolista Cremona

Vittoria invece per gli Allievi Under 16, battuto Ravenna

Una battaglia d’altri tempi, fatta di muscoli, tattica e un’intensità che ha infiammato i bordi vasca. La Polisportiva Riccione sfiora l’impresa della stagione contro la capolista Canottieri Bissolati Cremona, cedendo solo negli ultimi respiri di un match vietato ai deboli di cuore. Il tabellino recita 10-11, ma il risultato non racconta appieno la prova di forza dei giovanissimi padroni di casa.

L’avvio dei ragazzi di Bellavista è folgorante. Con una gestione impeccabile del piano partita, il Riccione chiude il primo parziale avanti 5-3 mettendo in crisi le certezze della capolista. La Bissolati, sorpresa dal dinamismo romagnolo, prova a rispondere con l’esperienza e un gioco estremamente fisico, ai limiti del regolamento.

Nonostante la "vecchia pallanuoto" fatta di contatti pesanti e provocazioni messa in campo dai lombardi per intimidire i giovani avversari, il Riccione tiene botta. Al giro di boa e nel terzo tempo, i padroni di casa sono ancora avanti (9-7), trascinati da un Giovanni Zucconi in stato di grazia, autore di una prestazione maiuscola fino al momento del blackout.

L’ultimo quarto è una polveriera. La Bissolati alza ulteriormente il livello dello scontro fisico. Proprio nel momento cruciale, Zucconi (classe 2008) cade nella trappola delle provocazioni avversarie: arriva l’espulsione che cambia l’inerzia del match. Senza il suo terminale offensivo più pericoloso, il Riccione subisce il ritorno furioso di Cremona che, con un parziale di 1-4, sorpassa a pochi secondi dalla sirena finale.

Allievi Under 16: Riccione ribalta il Ravenna in una pioggia di gol

Non solo la Serie C: lo Stadio del Nuoto di Riccione ha vibrato anche per la 4ª giornata del campionato Allievi, dove i giovani padroni di casa hanno firmato un’impresa di carattere contro il Ravenna Pallanuoto. Finisce 15-14 per i ragazzi guidati dal duo Diego Biaggi - Carla Contu, al termine di una sfida che ha premiato la capacità di non mollare mai.

L’avvio è tutto di marca ospite: un 1-4 nel primo parziale che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque. Ma la reazione del Riccione è stata veemente. Trascinati da una difesa via via più arcigna e da un attacco che ha trovato fluidità col passare dei minuti, i biancazzurri hanno eroso lo svantaggio punto su punto.

Dopo un secondo e terzo tempo giocati sul filo del rasoio, l'apoteosi si è consumata nell'ultima frazione: un parziale di 6-4 che ha ribaltato definitivamente il tabellino, regalando una vittoria sofferta quanto meritata.

Ottima la prova corale che ha visto ben otto giocatori andare a segno, segno di un gioco corale in netta crescita:

Pellegrini (Top scorer con 4 reti), Collini, Spadoni, Cevoli e Bartolini (2 reti a testa), Corona, Ferri e Nini (1 rete ciascuno). Una prova di maturità che proietta i ragazzi con entusiasmo verso il "ritorno" immediato: sabato 21 febbraio, infatti, sarà di nuovo sfida contro Ravenna, stavolta in trasferta.



