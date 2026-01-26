Pallanuoto, Riccione cede il passo al Parma

Nella seconda giornata del campionato di Serie C, il tabellino recita 9-14

Una Polisportiva Riccione "Giano Bifronte" cede il passo al Parma nella seconda giornata del campionato di Serie C. Allo Stadio del Nuoto, il tabellino finale recita 9-14 , un punteggio che racconta solo in parte l’altalena di emozioni di un match deciso da approcci diametralmente opposti.

La Cronaca: Un avvio shock

L’impatto dei padroni di casa con il match è traumatico. Dopo soli 30 secondi, il Parma mette in chiaro la propria superiorità fisica: Gorreri capitalizza un’inferiorità numerica locale con un potente fendente. È l'inizio di un monologo emiliano: gli ospiti, orchestrati da Pezzari, soffocano la manovra riccionese con un pressing asfissiante. Il primo parziale è una sentenza: un 1-5 che stordisce i ragazzi di Bellavista, ai quali non basta la rete di Mancini per arginare l'emorragia.

Nel secondo quarto, Riccione tenta la reazione, ma l’attacco pecca di cinismo sotto porta. Parma, squadra esperta e sorniona, non perdona e chiude il tempo sul parziale di 0-2, portandosi in fuga dominante.

La Reazione: Cuore e orgoglio

Sotto un macigno di reti, la Polisportiva Riccione trova la forza di reagire. Il terzo e quarto tempo si trasformano in una caccia furiosa al pareggio. Trascinati da un Mainardi in stato di grazia (poker di reti per lui e palma di miglior marcatore locale), i "ragazzi della Perla Verde" iniziano a macinare gioco. Le marcature di Mancini, Tamburini, Balducci e una raffinata "palombella" di Marziali firmano due parziali speculari di 4-2. Una rimonta di cuore che però si infrange contro il tempo: il divario iniziale era troppo ampio per essere colmato.

Il Post-Partita

Mister Bellavista analizza con onestà la prestazione: "Complimenti al Parma, squadra organizzata e navigata. Noi abbiamo pagato una prima parte di gara approcciata con scarsa convinzione e troppi errori al tiro. In questa serie non si può aspettare: serve ritmo immediato. Siamo solo all'inizio e questo gruppo, se continuerà a lavorare con questo impegno, si toglierà grandi soddisfazioni”.

Gli fa eco il Capitano: "Una partita indecifrabile. Un primo tempo da incubo ha compromesso tutto, nonostante una reazione da grande squadra nei tempi finali. Dobbiamo imparare a lottare su ogni palla fin dal primo secondo. Sabato a Bologna, contro l'altra neopromossa, ci aspetta un’altra battaglia ad alta intensità”.



SETTORE GIOVANILE: Sabato di gloria in casa Riccione

Riccione, 24 gennaio 2026. Juniores U18: Prova di forza e pioggia di reti (17-13)

Nel girone nazionale, la formazione Juniores brilla allo Stadio del Nuoto, superando i pari età del Parma con un convincente 17-13. Una prestazione corale d’altissimo livello, impreziosita dalle perle dei singoli: Zucconi si è elevato a dominatore del match con 5 reti. La vittoria è frutto di un grande spirito di sacrificio: dopo le espulsioni dei marcatori Mainardi e Rossetti, la squadra ha saputo soffrire, con Zucconi che si è reinventato difensore centrale supportato dal mancino Tamburini (5 gol) e da Mancini (4 gol)

RAGAZZI U14: Vittoria di carattere allo Stadio del Nuoto

Riccione, 25 gennaio 2026. Continua il percorso netto dell’Under 14 guidata da Biaggi e Contu nel girone regionale. In una sfida combattuta tra le mura amiche contro il Faenza, i giovani riccionesi hanno saputo mantenere il controllo del match, chiudendo sul 10-9. Si iniziano a vedere i frutti del lavoro tattico, con ottime trame di squadra firmate da Pugliese e De Angelis. Il vero trascinatore è stato Jacopo Bartolini, autentico mattatore dell'incontro, mentre la porta è stata difesa con efficacia da Morri, autore di interventi pregevoli che hanno blindato il successo.