Pallavolo senza casa a Rimini: Angelini (3V), “Chi vince è costretto all’esilio”

Sport indoor, il punto del consigliere Angelini: “Basta cattedrali nel deserto”

Dopo il calcio, il consigliere 3V Matteo Angelini si sofferma sulle discipline indoor, esordendo da quello che definisce "il paradosso del 105 Stadium, simbolo di una gestione costellata di criticità e ritardi nonostante i 4 milioni di fondi Pnrr". A ciò si aggiunge il nuovo centro sportivo per l'atletica in via Melucci: "Non possiamo permetterci di costruire nuove cattedrali nel deserto senza ricavare, sia dall'utilizzo polivalente del 105 Stadium che da un'adeguata progettazione dei lavori sull'area di via Melucci, quegli spazi aggiuntivi che oggi mancano drammaticamente a Rimini".

Angelini propone di sfruttare questi due poli per "danza, sport su rotella e pallavolo". In merito a quest'ultima disciplina, che conta 2500 tesserati in città, Angelini parla di "emergenza paradossale: la quasi totalità dell'attività si svolge in palestre scolastiche che, per altezze o mancanza di tribune, non sono omologabili per le categorie superiori. Di fatto, una società riminese che vince sul campo è spesso condannata all'esilio in altri comuni".

"Stesso ossigeno serve agli sport su rotella, dove oggi viviamo una dinastia degli spazi in cui il pattinaggio artistico occupa quasi la totalità delle ore, lasciando le briciole a hockey, corsa e freestyle. Non deve mai trattarsi di una competizione tra discipline, questo mai, anzi, dobbiamo cogliere ogni occasione possibile per dare pari dignità alle migliaia di atleti che oggi soffocano in spazi inadeguati", rileva Angelini, che indica come necessità il mettere a sistema "Il 105 Stadium e il nuovo polo di via Melucci".

"Se vogliamo realmente diventare una Capitale dello Sport, dobbiamo ottimizzare ogni metro quadro, creare poli d'attrazione permanenti e liberare le palestre di quartiere per lo sport di base", chiosa Angelini.