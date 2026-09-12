Paltrinieri sfida Teo Soragna: ad Aquarimini si chiudono le riprese del nuovo format di Sky

"Teo Trials" porta i campioni delle diverse discipline a sfidarsi con l’ex cestista

Con il confronto in vasca e sull’adiacente campo da basket con l’olimpionico Gregorio Paltrinieri, si sono concluse oggi, sabato 12 settembre, ad Aquarimini, la nuova piscina comunale della città, le riprese della prima stagione di “Teo Trials”.

Dal prossimo 25 settembre il format “on air” sulle reti Sky racconterà in ogni episodio l'incontro tra Matteo “Teo” Soragna e un campione di una disciplina diversa dal basket, sua specialità: Elisabetta Cocciaretto (tennis), Matteo Cressoni (automobilismo) Monica De Gennaro (pallavolo), Federico Nilo Maldini (pistola aria compressa 10 mt) e Gregorio Paltrinieri (nuoto). Nel corso della puntata i due si sfidano reciprocamente: il campione ospite guida “Teo” alla scoperta della propria disciplina, mettendolo alla prova su un obiettivo di performance, mentre nel finale i ruoli si invertono, con la “Teo Challenge”, un percorso a tema basket stile NBA Challenge in cui si cimenta l'ospite di puntata.

Ogni episodio di Teo Trials, che ha come claim “Per scoprire sul campo i segreti dei campioni”, si sviluppa in cinque momenti - introduzione, incontro e prima sfida, allenamento e intervista, sfida finale e Teo Challenge - alternando racconto sportivo, approfondimento tecnico e momenti emozionali senza trascurare divertimento e leggerezza.

Ad ospitare le sfide, i circuiti, le piscine, i playground dell’Emilia-Romagna.

"Questo nuovo format è un’ottima occasione di visibilità -commenta l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni- per i nostri impianti sportivi. Che si tratti di un campionato mondiale come di un torneo di quartiere, lo sport è puro ossigeno per la nostra terra: crea benessere psicofisico per chi lo pratica, a prescindere dall’età, incrementa l’integrazione sociale e l’inclusione, favorisce la rigenerazione di spazi, dà visibilità turistica e produce indotto economico. A conferma del ruolo centrale dello sport nelle nostre politiche di intervento, abbiamo in campo diverse risorse, per accompagnare investimenti a sostegno di progetti di attività motoria, con particolare attenzione a giovani, anziani e persone con disabilità".



Le riprese di “Teo Trial” hanno preso il via a luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bo) e hanno toccato, nel corso delle settimane successive, Bologna, Ferrara, Cesena, Cattolica e Rimini. Testimonial e protagonista del format è Matteo Soragna, ex cestista professionista, quindici stagioni in Serie A con uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa vinti in carriera. Oltre centoquaranta le presenze in Nazionale, di cui è stato capitano, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Svezia 2003 e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Dal 2015 è opinionista e talent per SkySport, dove racconta la pallacanestro al pubblico televisivo.

