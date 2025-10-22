Panathlon Rimini si riunisce, "Lavoriamo anche per aiutare gli Hikikomori"

Questo fenomeno "coda" del periodo covid e post-covid, in questi ultimi tre anni è aumentato anche nel territorio riminese

Ieri sera (martedì 21 ottobre) la sala conferenze dell’Hotel Vienna Ostenda di Rimini ha ospitato l'assemblea del Panathlon Rimini. In questo 2025 all'ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche di Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo. I lavori sono stati aperti da una relazione del Presidente Gianluca Riguzzi, che ha elencato i prossimi appuntamenti del sodalizio sportivo riminese. Riguzzi in particolare si è soffermato sull'importanza di contribuire come Club alla conoscenza del disagio sociale creato dal fenomeno "Hikikomori", un termine giapponese che significa "stare in disparte", vivere da soli. Un malcostume che sempre più provoca l'isolamento sociale, specialmente nel mondo giovanile.

Questo fenomeno, purtroppo "coda" del periodo covid e post-covid, in questi ultimi tre anni è aumentato includendo una fascia di persone tra i 12 e 30 anni. Caratterizzato da un ritiro volontario e prolungato dalla vita sociale, “Hikikomori", si manifesta con l'isolamento in casa, per lo più davanti ad un tablet, un pc o uno smartphone ed il conseguente rifiuto di ogni forma di relazione esterna. Anche se non è ancora una diagnosi ufficiale secondo il Dsm-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quinta edizione) , è un fenomeno che richiede attenzione e a volte l'intervento di professionisti della salute mentale.

Il Panathlon, che promuove i sani principi legati allo Sport ed all'attività sportiva crede che proprio lo sport possa contrastare l'"Hikikomori", migliorando la salute mentale e fisica, riducendo ansia e depressione, promuovendo la socializzazione e ricostruendo l'autostima. Qualsiasi attività sportiva, aiuterebbe a gestire le energie individuali, favorendo il sonno e la coordinazione, ed insegnando valori come rispetto ed empatia. Da considerare fondamentale in questo primo approccio, che l'attività sia graduale, in un ambiente supportivo, e scelto in base alle preferenze del giovane con allenatori preparati nello specifico. Prima di procedere all'adempimento organizzativo interno, il Presidente ha alzato il calice ed invitato i presenti a fare altrettanto in segno di giubilo per il socio Andrea Musone, che domenica scorsa, con la sua imbarcazione freccia Blu (equipaggio di 5 velisti), in rappresentanza del Club nautico Rimini, ha conquistato l'argento al campionato italiano rs21.

Ha preso quindi la parola il Presidente dell'Assemblea, Enrico Montanari che ha riferito sui nominativi dei candidati per le due votazioni in programma.

Prima di procedere alla formale consegna delle schede di preferenza, si è verificato il colpo di scena. Tutti i presenti si sono alzati in piedi ed hanno acclamato Gianluca Riguzzi come Presidente, riconfermarndo anche gli attuali Consiglieri con un solo avvicendamento dovuto ad impegni di lavoro.