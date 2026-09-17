Panico al pronto soccorso di Rimini: lancia sgabello contro medico e infermiere, poi si scatena in sala d'attesa

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia

Ieri sera (mercoledì 16 settembre) un uomo di nazionalità senegalese è stato arrestato a Rimini, dopo aver seminato lo scompiglio all'ospedale Infermi. Erano le 19.15 quando la Polizia è intervenuta al pronto soccorso: secondo una prima ricostruzione, l'uomo di nazionalità senegalese si era presentato in ospedale, lamentando di essere stato ferito al labbro da un suo conoscente. Durante la visita da parte del medico in servizio, si sarebbe alzato improvvisamente dal lettino, iniziando a urlare, per poi afferrare uno sgabello e lanciarlo in direzione dello stesso medico e delle infermiere, senza colpire, ma danneggiando l'armadietto porta medicinali. Non pago, l'uomo si sarebbe diretto verso la sala d'aspetto del pronto soccorso pediatrico, scatenandosi contro gli arredi: avrebbe sradicato una sedia e una panchina in metallo, lanciandole a terra. È stato bloccato dai poliziotti e portato in cella di sicurezza, dove ha continuato ad assumere un atteggiamento violento. L'arresto è scattato per l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato, in più è stata formalizzata denuncia per interruzione di servizio pubblico.

