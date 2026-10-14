Paolo, il nuovo talento del Kung Fu riccionese: è la vigilia della sua prima gara internazionale

13 anni, affronterà i Campionati Europei in Germania

Tutto pronto per la partenza, la prima trasferta internazionale della carriera sportiva; in valigia, oltre alla grande emozione, anche un obiettivo chiaro, come dichiarato dallo stesso giovane atleta: “Arrivare tra i primi!”. È così che il riccionese Paolo Carboni, atleta 13enne della scuola Kung Fu Yan Long di Riccione del Maestro Diego Rillo, si prepara alla sua prima gara fuori dai confini nazionali: i Campionati europei di arti marziali cinesi in Germania. Ieri mattina (martedì 13 ottobre) nella sala di rappresentanza in Municipio, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola hanno incontrato Paolo e gli hanno consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Paolo, con la timidezza della sua età ma la grinta e la determinazione di un atleta che sta crescendo sotto la guida esperta del Maestro Rillo, è stato selezionato nella squadra italiana che parteciperà ai Campionati europei di arti marziali cinesi, in programma sabato 17 ottobre a Neu-Ulm in Baviera. Il riccionese sarà il più giovane della selezione italiana avendo solo da qualche mese compiuto i 13 anni, condizione che gli ha permesso di accedere alla categoria cadetti e quindi partecipare alle gare internazionali. Ma non solo. Paolo sarà anche il primo minorenne a far parte di una selezione italiana. Nei campionati europei in Germania, Paolo scenderà in pedana per 5 diverse discipline gareggiando nelle forme tradizionali con arma lunga e corta e mani nude. Paolo ha cominciato ad appassionarsi al Kung Fu da piccolissimo: aveva solo 3 anni e mezzo quando ha chiesto di imparare a “difendersi” dalla sorella di poco più grande. Ma le scaramucce fraterne lo hanno solo spinto verso una disciplina che si basa sulla concentrazione, il rispetto e l’autodisciplina e sotto la guida di Diego Rillo, pluricampione di arti marziali cinesi, Paolo sta formandosi per affrontare competizioni di altissimo livello. Oggi il giovane riccionese, che pratica Kung Fu da dieci anni, ha contagiato tutta la famiglia nella sua passione: babbo, mamma, sorella e zio frequentano la scuola Kung Fu Yan Long con lui.