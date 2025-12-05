Quando il liscio incontra il mondo del Clubbing: Paolo Nhe rilancia "Ritorno a Rimini" dei Casadei

La celebre opera liscio rivive grazie a Paolo Nhe, alias Paolo Gabriele

Un ponte sonoro tra la tradizione culturale e popolare della Romagna e i dancefloor riminesi: il dj e producer riminese Paolo Gabriele, alias Paolo Nhe, rilancia lo storico brano di Raoul e Secondo Casadei, "Ritorno a Rimini", datato 1961, inno della Riviera per antonomasia. Paolo Nhe, profondo conoscitore della scena clubbing e della storia della sua terra, ha estratto l'essenza melodica del valzer di Casadei per infonderla in un groove percussivo e ipnotico, tipico della Tribal House. Il risultato è un pezzo sorprendente, dove i richiami melodici dell'orchestra si fondono con potenti percussioni afro-latine e ritmi incessanti, creando un'atmosfera perfetta per il club e per le calde notti estive sulla costa adriatica. L'opera è stata realizzata in stretta collaborazione e con il supporto delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, che ne hanno riconosciuto l'alto valore artistico e innovativo.

"Un'operazione musicale audace e nostalgica - commenta Paolo Gabriele - che rivisita la melodia, ponendola per esaltare un testo che rispecchia la vita estiva riminese come una poesia danzante da disco di chiusura per il locali come Beach club, discoteche disco bar e Ciringuiti". "Con Ritorna a Rimini ho voluto creare un'esperienza sonora che fosse al tempo stesso familiare e totalmente nuova - aggiunge - e la Tribal House è il veicolo perfetto per esaltare l'energia contagiosa del liscio, portando l'anima della balera romagnola dritta nelle grandi discoteche di oggi".

Secondo e Raoul Casadei

Paolo Nhe (nome d'arte di Paolo Gabriele) è una figura storica e poliedrica della nightlife italiana e internazionale. La sua carriera inizia dalla gavetta nei primi anni '90, per poi consacrarsi in locali leggendari della Riviera come il Nabis (poi Coconuts) e il Byblos. Dal 1998 al 2001 è stato DJ resident al Byblos, trampolino di lancio che lo ha portato nel circuito internazionale del Pacha (esibendosi a Ibiza e Monaco di Baviera) e in serate esclusive in tutto il mondo, da Mosca (per eventi che hanno visto ospiti del calibro di Whitney Houston e Sting) fino a set privati davanti agli U2. Imprenditore e tastemaker, Nhe è noto per la sua visione che unisce moda, ristorazione e musica. La sua esperienza e il suo sound maturo lo rendono l'artista ideale per firmare questa rivisitazione che unisce storia e modernità.