Papa Leone a Rimini, per la sicurezza in campo 80 agenti di Polizia Locale

Presidio rafforzato per tutta la giornata di sabato tra Centro storico, Marina Centro e piazzale Boscovich

Rimini si prepara alla visita del Papa, in programma sabato 22 agosto. Da parte della Polizia Locale del Comune di Rimini è stato messo a punto, per l’intera giornata, uno speciale dispositivo organizzato allo scopo di aumentare la presenza di personale in divisa, destinato al presidio del territorio e della viabilità. In particolare, sono previsti complessivamente 80 operatori e 10 ufficiali, dalla mattina fino al termine dell'evento. Gli agenti si avvarranno della preziosa collaborazione delle associazioni di protezione civile del territorio nonché di steward specializzati a supporto delle attività, oltre al rinforzo di agenti di polizia locale da altri comuni limitrofi. Le pattuglie si dedicheranno al controllo di tutto il territorio comunale, in particolare delle aree più sensibili, come il Centro Storico, Marina Centro e l'area circostante piazzale Boscovich, monitorando costantemente la viabilità negli incroci e nelle rotatorie più trafficate, così come le piazze. A questo dispositivo si aggiunge anche l’attività dell’ufficio mobile denominato Pco (Punto di Controllo Avanzato), che farà tappa fissa nei pressi dell'evento principale, con un presidio permanente previsto sia per il turno mattutino che per quello pomeridiano, a supporto degli agenti operativi.