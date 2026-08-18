Papa Leone, la Cattedrale di Rimini chiude per gli allestimenti: sabato la riapertura per la visita

Oltre 800 tra coristi, musicisti e tecnici per la Messa del 22 agosto. Esaurite in pochi giorni anche le magliette celebrative della Diocesi

Per consentire gli allestimenti necessari alla visita di Papa Leone, la Basilica Cattedrale di Rimini sarà chiusa al pubblico da domani, mercoledì 19 agosto, in mattinata.

La chiusura è necessaria per permettere di predisporre tutti gli spazi e gli apparati tecnici in vista dell’incontro con Papa Leone XIV. La Cattedrale riaprirà sabato 22 agosto alle ore 15.30, quando potranno accedere le persone munite dell’apposito invito per l’incontro con Papa Leone. Ad accompagnare il momento, il Coro ecumenico della Diocesi, il Coro internazionale San Nicola, nato quattordici anni fa e formato da cantori italiani, ucraini e russi. Oggi il gruppo conta più di trenta persone, anche se per questa occasione i suoi componenti saranno “sparsi” nelle diverse realtà musicali della visita, proprio per sottolineare la dimensione diocesana dell'evento.

Tra i protagonisti della Messa di sabato 22 agosto invece ci sarà una compagine musicale senza precedenti per la Diocesi: 650 coristi, ai quali si aggiungeranno 115 musicisti, per una formazione musicale che – insieme ai tecnici – supera gli 800 interpreti. È, a tutti gli effetti, il più grande coro che abbia mai cantato e suonato insieme per una liturgia nella Diocesi di Rimini. Il desiderio del vescovo Nicolò Anselmi è stato fin dall’inizio quello di “non affidare l’animazione musicale a una sola realtà, ma di coinvolgere tutti i cori della Diocesi”, dai più strutturati ai gruppi delle comunità più piccole. Un’unica grande formazione che vuole essere anche “l’immagine di una Chiesa che si ritrova, si riconosce e fa festa insieme”. La risposta è stata straordinaria: nelle prime settimane avevano aderito oltre 950 coristi. Con la definizione dell’impegno e del percorso di preparazione, il numero si è poi assestato sugli attuali 650 elementi. A coordinare il grande coro sono Alessandro Pari, Barbara Gobbi, Filippo Maria Caramazza, Filippo Marsciani, Lorenzo Brancaleoni, Loris Tamburini e Mattia Gherardi. L’orchestra sarà invece diretta dal maestro Davide Tura.



Infine una piccola nota di colore: le t-shirt bianche della Diocesi realizzate come ricordo della giornata sono andate rapidamente esaurite: le prime 1.200 magliette sono state acquistate in breve tempo e anche la successiva ristampa è ormai terminata.