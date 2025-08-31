Papa Leone, nuovo appello per la pace in Ucraina: "Le armi devono tacere"

All’Angelus l’appello di Leone per la pace in Ucraina e la vicinanza alle vittime delle tragedie migratorie

All’Angelus di oggi Papa Leone XVI ha lanciato un nuovo, accorato appello per la pace in Ucraina. “La voce delle armi deve tacere mentre si deve alzare la voce della fraternità e della giustizia”, ha detto il Pontefice davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, denunciando ancora una volta la spirale di violenza che continua a colpire il Paese.

“Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione e anche in questi giorni ha colpito diverse città, compresa la capitale Kiev – ha ricordato –. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e invito tutti a non cedere all’indifferenza, ma a farsi prossimi con la preghiera e gesti concreti”.

Non solo l’Ucraina al centro delle parole del Papa, ma anche la tragedia migratoria che ha insanguinato l’Atlantico. “I nostri cuori sono feriti per le più di 50 persone morte e circa 100 ancora disperse nel naufragio di un’imbarcazione diretta verso le Canarie e rovesciatasi al largo della Mauritania – ha detto –. Questa tragedia mortale si ripete ogni giorno ovunque nel mondo. Preghiamo perché il Signore ci insegni, come singoli e come società, a mettere in pratica pienamente la sua parola”. Citando il Vangelo, ha aggiunto: “Ero straniero e mi avete accolto”.