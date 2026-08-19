Papa Leone XIV a Pennabilli, scattano le modifiche alla viabilità

Strade chiuse e divieti di sosta dalle 20 di venerdì 21 agosto fino alla conclusione della visita di sabato. Previsti ulteriori blocchi durante il passaggio del corteo papale

In vista della visita di Papa Leone XIV a Pennabilli, in programma sabato 22 agosto, il Comune di Pennabilli ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e gestire l’afflusso di visitatori e veicoli atteso nel capoluogo.

I primi provvedimenti scatteranno alle 20 di venerdì 21 agosto e resteranno in vigore fino alle 15 di sabato 22, indicativamente fino al termine della visita. Saranno vietati transito e sosta, con rimozione dei veicoli, lungo la Strada per Scavolino, nel tratto dall’incrocio con la strada provinciale fino al Campo Sportivo, oltre che in Viale dei Tigli, via La Celletta e via della Rupe, su entrambi i lati. Il divieto riguarderà anche le aree private che insistono sulle strade interessate.

Dalle 9 di sabato 22 agosto, inoltre, scatterà il divieto di transito per veicoli e pedoni sulla Strada per Scavolino, via La Celletta e via della Rupe, con la chiusura delle strade collegate. I residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni esclusivamente a piedi, ma anche per loro sarà vietato il passaggio durante il transito del corteo papale.

Particolari limitazioni interesseranno Viale dei Tigli proprio in occasione del corteo: la strada e le vie collegate saranno completamente chiuse, per circa un quarto d’ora prima dell’arrivo del Papa, previsto intorno alle 12.45, e per un altro quarto d’ora prima della partenza, indicativamente alle 14.15.

Sempre dalle 9 di sabato sarà vietata la sosta, con rimozione, nel parcheggio di Piazza Giovanni Paolo II, fatta eccezione per il personale autorizzato. Previsto infine il divieto di accesso in via San Nicolò per i veicoli provenienti da via San Francesco.

Il Comune invita quindi cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle forze dell’ordine. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge e, in caso di inosservanza dei divieti di sosta, potrà essere disposta la rimozione forzata dei veicoli.