Papa Leone XIV a Rimini: domani la visita, ancora disponibili i pass per la Messa

Sabato 22 agosto la visita del Santo Padre: ancora disponibili i pass per la Messa al porto. Zona rossa, viabilità, parcheggi, trasporti e tutte le informazioni per vivere l’evento in sicurezza

Rimini è pronta ad accogliere Papa Leone XIV che domani, sabato 22 agosto, sarà in città per una giornata storica, a distanza di 44 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II.

Una giornata che prevede l’arrivo in centro storico intorno alle ore 17, il passaggio in Papamobile dall’Arco di Augusto al Tempio Malatestiano, l’incontro riservato alle categorie fragili in Duomo alle 17.30 e, alle 18.30 circa, la Celebrazione Eucaristica nell’area del porto, tra piazzale Boscovich e la spiaggia libera.

E sono ancora disponibili i pass obbligatori per poter partecipare alla Messa con il Papa: è ancora possibile richiedere il proprio pass per i settori in spiaggia attraverso il modulo online: https://forms.gle/4TzMvETXhfpVMJUE7 . I pass sono solo cartacei e vanno ritirati di persona.

Da venerdì 21 agosto dalle ore 15 alle 18, e sabato 22 agosto dalle ore 9 alle ore 14 i pass verranno consegnati presso una sala della parrocchia di San Girolamo (viale Principe Amedeo, Rimini).

Per informazioni sono attivi i canali dedicati: e-mail: [email protected] ; telefono: 0541 1835170 ; WhatsApp: +39 353 413 4163.

In vista dell’evento, sul sito del comune di Rimini ( Visita Papa Leone XIV | Comune di Rimini ) sono pubblicate tutte le informazioni utili su viabilità, parcheggi, trasporti, luoghi per poter assistere al passaggio del Santo Padre oltre alla FAQ con le domande più frequenti, con particolare attenzione alle informazioni necessarie per chi vive, lavora o soggiorna nelle aree interessate dalle limitazioni.

Zona rossa e zona cuscinetto

Per ragioni di sicurezza è istituita una zona rossa veicolare attorno all'area della celebrazione, a cui potranno accedere soltanto i veicoli autorizzati e le persone munite di Pass e una zona cuscinetto a mobilità controllata. Questa area rossa per i veicoli è delimitata dalle vie Beccadelli, Ramusio, Destra del Porto e Lungomare Tintori e sarà consentito l'accesso esclusivamente ai mezzi di polizia, di soccorso e di protezione civile.

L’accesso pedonale tramite pass all’area della celebrazione messa è delimitato dalle vie Lungomare Tintori altezza ex Delfinario e da via Destra del Porto altezza Club Nautico e avverrà attraverso 3 varchi posti presso il Club Nautico, sul Lungomare Tintori all’altezza dell’ex Delfinario e vicino alla spiaggia libera adiacente alla spiaggia “Libera Tutti”. Ai varchi saranno effettuati controlli su persone, zaini e borse, secondo le disposizioni delle autorità competenti.

Mobilità controllata area “Cuscinetto”

Attorno alla zona rossa sarà attiva una zona cuscinetto a mobilità controllata, delimitata dalle vie Duca D'Aosta, Principe Amedeo (esclusa), Perseo (esclusa) e Destra del porto (tratto compreso tra via Perseo e il mare) dove sarà consentito l'accesso a residenti (anche dell'area rossa), fornitori muniti di valida documentazione e autorizzati/aventi titolo.

Al tal fine sono stati individuati due varchi d'accesso:

• Viale Spica;

• Viale Ruggero Baldini.





Biciclette, monopattini e motocicli

Nella zona rossa veicolare non sarà consentito l'accesso a biciclette e monopattini che potranno invece transitare nella zona cuscinetto. Si consiglia in ogni caso di lasciare i mezzi nelle aree esterne ai controlli e proseguire a piedi verso i varchi di accesso. Il transito di biciclette e monopattini, anche se condotti a mano, sarà sospeso anche in altre aree interessate dall’evento, in particolare nei tratti di piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali interessati dalle chiusure come Parco del Mare, nel tratto da Piazza Marvelli a Viale Beccadelli, tratto del percorso ciclo-pedonale di Viale Ortigara, via XX Settembre 1870 e le aree del Centro Storico interessate dall’evento.

I motocicli e i ciclomotori, essendo veicoli a tutti gli effetti, non potranno accedere alle aree chiuse al traffico veicolare e non potranno essere lasciati in sosta nelle zone interessate dai divieti di sosta con rimozione.

Attività economiche e strutture ricettive: come accedere alle aree interessate

Per le attività situate nell’area rossa o nell’area cuscinetto sono previste specifiche modalità di accesso.

Gli esercenti e i rispettivi dipendenti delle attività situate all’interno dell’area rossa potranno accedere attraverso gli appositi varchi e saranno dotati di pass. Per le attività situate nella zona cuscinetto o nell’area rossa esterna ai varchi di controllo, non sono invece previste restrizioni per gli spostamenti pedonali, fermo restando l’utilizzo degli appositi varchi presidiati dai volontari per gli spostamenti da e verso il mare. Per chi deve raggiungere attività o strutture nelle zone a mobilità controllata (area cuscinetto) è consentito l’accesso ai veicoli dei soggetti aventi titolo, tra cui residenti, titolari, gestori e dipendenti delle attività, fornitori muniti di idonea documentazione e persone autorizzate. È necessario portare con sé un documento di identità e la documentazione utile a dimostrare la necessità di accesso. Per le operazioni di carico e scarico merci, presentando la documentazione richiesta, sarà consentito raggiungere il punto più vicino possibile; successivamente le merci dovranno essere movimentate con un carrellino.

Anche gli ospiti delle strutture ricettive situate nelle aree interessate dalle limitazioni potranno raggiungere il proprio hotel: ai varchi sarà sufficiente presentare un documento di identità e una prenotazione valida.

Per gli alberghi dotati di garage o posto auto privato interno, gli ospiti potranno arrivare direttamente in automobile, sempre presentando documento e prenotazione.

Per le strutture prive di garage o posto auto privato, l’accesso in automobile sarà consentito esclusivamente per il tempo necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre il controviale di Cristoforo Colombo. Terminata la sosta necessaria alle operazioni, l’auto dovrà essere spostata e parcheggiata nelle aree consentite.

Come partecipare alla Messa

Per accedere alla Celebrazione Eucaristica in piazzale Boscovich sarà obbligatorio essere muniti di pass. L’area sarà suddivisa in settori e ciascun partecipante dovrà entrare esclusivamente nel settore indicato sul proprio titolo. I varchi apriranno progressivamente dalle 13.45. Sono previsti circa 25.000 posti nell’area della spiaggia ed è ancora possibile fare richiesta (attraverso il modulo online: https://forms.gle/4TzMvETXhfpVMJUE7 ), mentre i posti a sedere, in numero limitato, sono già esauriti.

Chi non dispone del pass potrà comunque seguire la celebrazione dalla Rotonda Lucio Battisti, dove sarà installato un maxischermo LED. L’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza e potrà essere temporaneamente sospeso in caso di affollamento.

Il passaggio del Papa nel centro storico

L’arrivo del Santo Padre in città è previsto intorno alle ora 17 all’Arco d’Augusto. Papa Leone XIV percorrerà in Papamobile il tratto dall’Arco d’Augusto al Tempio Malatestiano, passando per Corso d’Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre.

Il passaggio potrà essere seguito dalle aree pubbliche delimitate dalle transenne e presidiate dai volontari della Protezione civile e della Diocesi. L’area del centro storico interessata dal percorso sarà chiusa al traffico veicolare e sarà raggiungibile esclusivamente a piedi.

L’ingresso al Tempio Malatestiano per l’incontro con il Papa sarà invece riservato esclusivamente agli invitati autorizzati. La capienza è già stata raggiunta. La Cattedrale resterà inoltre chiusa al pubblico da mercoledì 19 agosto fino alle 15.30 di sabato 22 agosto.

Muoversi a Rimini: il treno è il mezzo consigliato

Per raggiungere Rimini nella giornata di sabato il mezzo consigliato è il treno. Oltre ai collegamenti ordinari saranno attivati diversi treni straordinari sulla tratta Cattolica-Rimini-Santarcangelo, utilizzabili con il normale titolo di viaggio.

Il trasporto pubblico locale sarà regolarmente attivo, pur con numerose modifiche e deviazioni determinate dalle chiusure al traffico. Il Metromare collegherà Rimini stazione FS e Riccione con corse ogni 10 minuti e, grazie alla corsia preferenziale, rappresenterà un collegamento non condizionato dalla viabilità stradale ordinaria lungo il proprio tracciato.

Non saranno predisposte navette dedicate per piazzale Boscovich: chi partecipa alla Messa dovrà organizzarsi utilizzando treno, trasporto pubblico, percorsi pedonali e parcheggi indicati.

Le modifiche al trasporto pubblico sono già attive da venerdì 21 agosto e proseguiranno sabato 22 agosto con ulteriori deviazioni. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Start Romagna.

Parcheggi e accessi

Per assistere al passaggio del Papa nel centro storico sono consigliati i parcheggi nelle zone stazione, castello/Ponte di Tiberio e Flaminia, tra cui Parcheggio Gramsci, FS Park, Parcheggio Clementini, Parcheggio Valturio, Parcheggio Italo Flori, Parcheggio Tiberio, Parcheggio del Tribunale e Parcheggio del Palacongressi.

Per la Messa al porto sono stati individuati parcheggi gratuiti in zona via Sacramora, con accesso da via Labriola, per circa 3.000 posti, e in zona via Principe di Piemonte a Miramare, con oltre 1.000 posti e ingresso in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a monte del sottopasso). Sono inoltre disponibili il Parcheggio interrato Marvelli, a pagamento secondo tariffa ordinaria, e i collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico dalle aree di sosta.

Cosa si può portare alla Messa

Ai varchi saranno effettuati controlli, anche con metal detector. Sono consentiti, tra gli altri, borse e zaini di piccole dimensioni, marsupi, smartphone, tablet, macchine fotografiche, piccole bottiglie d’acqua in plastica e piccoli ombrellini da borsetta (questi ultimi raccomandati per proteggersi dal sole).

Sono invece vietati oggetti taglienti, appuntiti o contundenti, contenitori in vetro o metallo, lattine, borracce metalliche, valigie, zaini grandi, ombrelli medi o grandi, spray, puntatori laser, microfoni amplificati, striscioni e altri materiali incompatibili con le misure di sicurezza. Non sarà disponibile un deposito per gli oggetti non ammessi: si invita pertanto a presentarsi ai varchi portando solo lo stretto necessario.

Biciclette, monopattini e traghetto

Nella zona rossa non sarà consentito l’accesso a biciclette e monopattini. Nella zona cuscinetto potranno transitare, ma si raccomanda di lasciarli nelle aree esterne ai controlli e proseguire a piedi. Il transito sarà inoltre sospeso in altri tratti interessati dall’evento.

Per chi arriva da nord, in particolare da San Giuliano Mare, sarà possibile utilizzare il traghetto Vittoria, operativo dalle 9 all’1, che collega le due sponde del porto canale all’altezza del Faro e consente il trasporto anche di biciclette e carrozzine. Il servizio è a pagamento con tariffa ordinaria.

I trenini turistici non circoleranno sabato 22 agosto; venerdì 21 agosto non sarà effettuata la fermata “Porto”.

Attenzione alle regole sul vetro e alla balneazione

Dalle 13 alle 22 di sabato 22 agosto non sarà consentita la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro nelle aree comprese entro un raggio di 250 metri da piazzale Boscovich e dalla Rotonda Lucio Battisti. Restano consentite, per le attività autorizzate, le somministrazioni in vetro per il consumo all’interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate.

È inoltre previsto il divieto di balneazione dalle 8 alle 23 di sabato 22 agosto nel tratto di mare interessato dall’area dell’evento. La Spiaggia Libera Tutti e la spiaggia libera di piazzale Boscovich resteranno chiuse al pubblico venerdì 21 e sabato 22 agosto per le attività preparatorie e organizzative.

Assistenza e accessibilità

Per le persone con disabilità sono previsti un parcheggio riservato in via Medaglie d’Oro presso piazzale Kennedy, un’area dedicata presso Spiaggia Libera Tutti per assistere alla Messa insieme a un accompagnatore, percorsi accessibili e assistenza dedicata dei volontari. In centro storico sarà inoltre disponibile il Parcheggio Gramsci, in parte riservato gratuitamente alle persone con disabilità.

Durante l’evento saranno disponibili acqua gratuita, servizi igienici, punti ristoro e somministrazione, presidi sanitari, personale di assistenza e volontari lungo i percorsi e nelle aree di accesso.

Tutte le informazioni sul sito del Comune

Tutte le informazioni aggiornate sulla visita di Papa Leone XIV sono raccolte nella sezione dedicata del sito del Comune di Rimini:

Visita del Santo Padre a Rimini – Comune di Rimini

La pagina contiene le informazioni relative a programma della visita, accessi e pass, viabilità e modifiche alla circolazione, trasporto pubblico, parcheggi, indicazioni per residenti, attività economiche e strutture ricettive, informazioni per le persone con disabilità, sicurezza, servizi, divieti e indicazioni per la partecipazione alla celebrazione.

L’invito è a consultare il sito prima di mettersi in viaggio e a programmare gli spostamenti con anticipo, privilegiando il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

Al termine della Messa: deflusso dei partecipanti

Al termine della Celebrazione Eucaristica saranno attivati percorsi dedicati per favorire il deflusso verso la stazione ferroviaria e i parcheggi. Saranno possibili modifiche temporanee alla viabilità e ai percorsi pedonali, in particolare nelle zone di via Principe Amedeo, via Destra del Porto, via Savonarola e via Coletti.

Il Comune raccomanda a tutti i partecipanti di non fermarsi nelle zone di passaggio, procedere con calma e seguire sempre le indicazioni della Polizia Locale, dei volontari, degli steward e del personale addetto alla sicurezza.