Papa Leone XIV riceve Abu Mazen: “Rilanciare la soluzione a due Stati”

Colloquio tra il Pontefice e il premier palestinese: "Urgente prestare soccorso ai civili a Gaza"

In occasione del decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, firmato il 26 giugno 2015, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico, il presidente palestinese Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen.

L’incontro, descritto dal Vaticano come “cordiale”, ha avuto al centro la drammatica situazione in Medio Oriente e in particolare nella Striscia di Gaza. “Durante il colloquio – riferisce una nota della Santa Sede – è stata constatata l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati”.

Il Papa e il presidente palestinese hanno ribadito la necessità di un impegno rinnovato da parte della comunità internazionale per fermare le violenze e favorire il dialogo. Papa Leone XIV ha espresso la vicinanza della Chiesa cattolica alle vittime del conflitto e a tutte le famiglie colpite dalla guerra, invitando a un immediato cessate il fuoco e a un accesso umanitario sicuro e continuativo.

L’arrivo di Abu Mazen in Vaticano è avvenuto sotto misure di sicurezza eccezionali. Numerosi accessi a via della Conciliazione e alle aree circostanti sono stati temporaneamente chiusi, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato i punti di accesso principali.