Paracadutisti, spettacoli e migliaia di Carabinieri: Rimini accoglie il raduno nazionale

Villaggio della Legalità e attività per le scuole: parte il raduno nazionale

Con la solenne cerimonia dell'alzabandiera in piazzale Kennedy ha preso ufficialmente il via questa mattina il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale di Corpo d'Armata Libero Lo Sardo, insieme a numerose autorità militari e civili, agli alunni degli istituti scolastici della città e a migliaia di soci, familiari e simpatizzanti giunti da ogni parte d'Italia.

L'Inno Nazionale, cantato dall'attrice e cantante Valeria Altobelli, ha aperto la cerimonia accompagnata dai commenti della giornalista Angela Iantosca che ha guidato i giovani presenti alla scoperta delle varie specialità dell'Arma.

Ad accogliere i radunisti le parole del Sindaco Sadegholvaad, che ha voluto sottolineare il legame profondo e autentico tra la città e l'Istituzione: "Benvenuti. Per Rimini questa parola veste una sostanza precisa: il legame tra la nostra comunità e l'Arma dei Carabinieri fa parte della storia e allo stesso tempo è cronaca del presente. È servizio, collaborazione, elemento indispensabile alla coesione sociale. Ma soprattutto è stima e amicizia. Tutto questo spiega la natura di questo evento che, per carattere e organizzazione, è qualcosa di diverso rispetto alla consuetudine: la scelta di 'invadere' le piazze e le vie della città sottolinea proprio il carattere di festa di comunità di questa Adunata Nazionale".

Contestualmente all'alzabandiera è stato inaugurato il Villaggio della Legalità, allestito nel cuore di Piazzale Kennedy, che per l'intera durata della manifestazione ospiterà stand, esperienze interattive e momenti di incontro con le diverse specialità dell'Arma, rivolti in particolare alle scuole e alle famiglie.

In mattinata, alla presenza dell’assessore con delega alla sicurezza urbana, ha aperto anche il Campo della Protezione Civile in Piazza sull'Acqua, allestito dai Volontari Anc per testare le capacità operative dei Nuclei territoriali e della Colonna Mobile Nazionale. Il campo, visitabile dai cittadini, ospita esercitazioni con unità cinofile, mezzi a pilotaggio remoto e idrovore per la gestione delle emergenze alluvionali, oltre a dimostrazioni sulle tecniche di recupero dei beni culturali in scenari di calamità.

Il programma prosegue nel pomeriggio con il lancio dei paracadutisti nello spazio prospiciente la ruota panoramica (ore 16:00) e si chiuderà in serata con lo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" al Teatro Amintore Galli (ore 21:30).

Il Raduno proseguirà sabato 16 e domenica 17 maggio con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, il concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri alla Fiera di Rimini e il grande e atteso sfilamento conclusivo lungo Viale Claudio Tintori.