Parcheggi all'ospedale di Rimini: "gratuiti 15 minuti, una presa in giro". Marcello all'attacco

Il consigliere di Fratelli d'Italia chiede pagamenti gratuiti per 3 ore

La questione dei parcheggi a pagamento negli ospedali della provincia di Rimini torna al centro del dibattito politico regionale. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, ha depositato un’interpellanza alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere aggiornamenti e impegni concreti sulla dotazione e sulla gratuità dei parcheggi a servizio dell’Ospedale Infermi di Rimini e del Ceccarini di Riccione.

Secondo Marcello, la situazione dell’ospedale riminese è ormai “cronicamente critica”. La carenza di stalli nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale e del Pronto Soccorso genera quotidianamente sosta selvaggia: auto sui marciapiedi, in doppia fila o davanti alle abitazioni, soprattutto nelle ore mattutine. Un problema che, sottolinea il consigliere, colpisce in modo particolare anziani, persone con disabilità o con difficoltà deambulatorie, oltre ai lavoratori del nosocomio.

Marcello ricorda di aver sollevato il tema fin dal 2014, attraverso interrogazioni e mozioni in Consiglio comunale e in Regione, ricevendo nel tempo rassicurazioni dai vertici tecnici dell’Ausl Romagna sulla realizzazione di un nuovo parcheggio lato via Settembrini e su una possibile estensione della gratuità. Promesse che, a suo giudizio, non hanno mai trovato concreta attuazione.

Uno dei punti centrali dell’interpellanza riguarda la disparità di trattamento tariffario all’interno della stessa Ausl Romagna. A Rimini la sosta è gratuita solo per i primi 15 minuti, una soglia definita “una presa in giro”, dopodiché si paga un euro l’ora fino alla quarta ora. Al contrario, all’ospedale Bufalini di Cesena le prime tre ore sono gratuite, mentre a Forlì il parcheggio è completamente libero. Tariffe più contenute si registrano anche a Ravenna. “Da questa disamina – evidenzia Marcello – emerge chiaramente come i cittadini riminesi siano i più penalizzati”.

Nel mirino anche l’obsolescenza delle infrastrutture di accesso ai parcheggi dell’Infermi, con colonnine basse e un unico punto di emissione e pagamento del biglietto, che costringono spesso gli utenti a scendere dall’auto. Una situazione che, secondo il consigliere, "non è accettabile per un servizio che garantisce all’Ausl introiti superiori ai 300 mila euro annui".

Con l’interpellanza, Marcello chiede alla Giunta regionale se intenda finalmente armonizzare il sistema di sosta dell’Ospedale Infermi con quello degli altri presidi romagnoli, superando quella che definisce una “ingiustificata disparità di trattamento”. Viene inoltre sollecitato un impegno vincolante per la realizzazione di nuovi parcheggi, valutando anche l’ipotesi di una struttura multipiano più volte annunciata ma mai realizzata.

Infine si chiede di prevedere la gratuità della sosta per almeno le prime tre ore negli ospedali di Rimini e Riccione, come misura minima di equità e di rispetto verso pazienti, accompagnatori e operatori sanitari, anche alla luce della prossima apertura della Casa di Comunità nel territorio comunale di Rimini.