"Sconto" di 2 milioni Parcheggio Lungomare della Repubblica, Comune di Riccione pagherà 16,5 milioni

Lunedì 30 novembre il voto in Consiglio comunale. Il Comune acquisirà l'intera struttura e 273 posti auto invenduti. Pagamento in tre rate fino al 2028, senza aumenti delle tasse né tagli ai servizi, assicura l'amministrazione comunale

Si avvia verso una chiusura definitiva la lunga e complessa vicenda giudiziaria legata al parcheggio interrato del Lungomare della Repubblica. Nella seduta convocata per lunedì 30 novembre, il Consiglio comunale di RIccione sarà chiamato ad approvare una proposta di operazione finanziaria e patrimoniale complessiva che risolve le conseguenze della sentenza pronunciata lo scorso ottobre dalla Corte d’Appello di Bologna, mettendo in sicurezza i conti dell’Ente e acquisendo al patrimonio comunale l’infrastruttura sotterranea dedicata alla sosta sul litorale.

"Il contenzioso - ricorda l'amministrazione comunale - trae origine dalla convenzione sottoscritta nel 2008 per la realizzazione e la gestione in finanza di progetto dell’infrastruttura sotterranea, inaugurata nel giugno 2010 nell’ambito della riqualificazione e pedonalizzazione del tratto di lungomare compreso tra piazzale Roma e piazzale San Martino, dove trovano spazio circa 625 stalli su un unico livello interrato. Dopo un primo grado favorevole al Comune presso il Tribunale di Rimini, lo scorso 15 ottobre la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato il verdetto, dichiarando risolto il contratto e condannando l’Amministrazione al pagamento di un risarcimento base di circa 15,5 milioni di euro che, sommato a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, avrebbe comportato un esborso esecutivo immediato superiore a 18,5 milioni di euro".

L'amministrazione comunale porterà così in aula una proposta di accordo transattivo che fissa la somma da pagare in 16,5 milioni di euro, con uno sconto di circa 620.000 euro e lo scomputo di oltre 1,3 milioni di incassi già percepiti dal gestore tra il 2024 e il 2026. In più la società di gestione del parcheggio si accollerà le spese legali e rinuncerà a "qualsiasi interesse o rivalutazione futura".

"L’operazione non si traduce in una perdita a fondo perduto per le casse pubbliche, ma produce un saldo economico e patrimoniale positivo per la città. A fronte di un esborso finanziario netto stimato in 14,3 milioni di euro, il Comune acquisisce immediatamente al proprio patrimonio l’intera struttura del parcheggio interrato, il cui valore supera gli 11 milioni di euro, subordinando il primo pagamento alla piena verifica funzionale e impiantistica dell’opera e all’assenza di gravami pregressi. La proposta di intesa trasferisce inoltre all’Ente la piena disponibilità commerciale di 273 posti auto ancora invenduti (o destinati alla gestione), dal valore di mercato stimato tra i 4,8 e i 6 milioni di euro, insieme al recupero di quasi 2,2 milioni di euro derivanti dai contratti di affitto con riscatto già sottoscritti e ai futuri proventi della gestione diretta della sosta a rotazione, quantificati in circa 200mila euro annui", spiega l'amministrazione comunale, che si sofferma sul piano di rientro preparato: "Prevede il pagamento dei 16,5 milioni di euro in tre annualità senza applicazione di interessi, con una prima rata da circa 6 milioni di euro nel 2026 e due successive rate da circa 5,2 milioni di euro ciascuna nel 2027 e nel 2028. La manovra garantisce il pieno mantenimento degli equilibri di bilancio senza richiedere eccessivi tagli alla spesa corrente né riduzioni dei servizi destinati ai cittadini, così come l’Amministrazione non prevede di aumentare in alcun modo la pressione fiscale. La copertura finanziaria è infatti assicurata dall’utilizzo di risorse proprie già disponibili, dalle alienazioni patrimoniali, dai flussi dei contratti di affitto con riscatto, dai ricavi della gestione del parcheggio e dalla futura vendita dei posti auto acquisiti nel biennio 2027 e 2028, contenendo l’eventuale ricorso all’indebitamento".

"L’intera impalcatura economico-finanziaria della proposta transattiva e della rateizzazione triennale è conforme alle regole contabili riportate nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre ad aver ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile", assicura l'amministrazione comunale. Nella stessa seduta di lunedì 30 novembre, il Consiglio comunale sarà chiamato a votare l’assestamento generale e le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 necessarie per recepire integralmente gli effetti della manovra e salvaguardare gli equilibri finanziari dell’Ente. "Il provvedimento riallinea gli stanziamenti sia sulla parte corrente che su quella dedicata agli investimenti, impiegando l’avanzo di amministrazione disponibile insieme a risorse vincolate derivanti da economie sui mutui. Contestualmente, l’aula aggiornerà gli strumenti di programmazione triennale dell’Amministrazione, modificando il piano degli investimenti, integrando il programma degli acquisti di beni e servizi per rispondere alle esigenze operative dei vari settori comunali e inserendo i posti auto acquisiti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il biennio 2027-2028, così da consentirne la futura collocazione sul mercato previa sdemanializzazione e verifica urbanistica", chiosa l'amministrazione comunale.

La sindaca Angelini aggiunge: “Quando questa sentenza è stata depositata abbiamo assunto un impegno preciso davanti ai cittadini: non perdere un minuto in polemiche o scaricabarile, ma metterci subito al lavoro per proteggere Riccione e trasformare una pesante eredità del passato in una soluzione solida per il futuro. Con questa proposta di accordo manteniamo fede alla parola data. Chi guida una città ha il dovere di governare la complessità con coraggio, rigore e trasparenza, gestendo l’impatto di scelte che arrivano da lontano senza scaricarlo sui bilanci familiari. Non solo mettiamo in sicurezza i conti dell’Ente senza toccare un euro dei servizi essenziali, senza aumentare la pressione fiscale e senza fermare i progetti strategici di rigenerazione della città, ma acquisiamo al patrimonio pubblico l’infrastruttura sotterranea dei parcheggi al servizio del nostro lungomare. È la dimostrazione che la politica dei fatti e della responsabilità sa proteggere la comunità anche nelle sfide più difficili”.



