Parcheggio Marvelli, conto alla rovescia: a fine mese apre, oltre 300 posti auto per Rimini

A gennaio 2027 partiranno invece i lavori per la nuova piazza

"Entro fine giugno finiranno i lavori: lo ha comunicato l'impresa esecutrice, a conferma delle tempistiche indicate tre settimane fa". Così l'assessore Mattia Morolli, al Corriere Romagna, conferma i tempi per l'apertura del parcheggio Marvelli, che metterà a disposizione di cittadini e turisti oltre 300 posti auto interrati, più 200 posti scooter e moto in superficie. "L'impresa con velocità ha recuperato negli ultimi 8 mesi i ritardi accumulati a inizio cantiere", ha precisato Morolli. A gennaio 2027 prenderanno invece il via i lavori per la nuova piazza Marvelli. Come aveva riferito l'amministrazione comunale, nel presentare il progetto, la nuova piazza si svilupperà su due livelli. Al piano terra, in corrispondenza della strada, ci saranno gli accessi al parcheggio interrato e all'area sosta per moto e scooter. Al piano sopraelevato si svilupperà la vera e propria piazza, raggiungibile con scale e percorsi pedonali. Il corpo principale del progetto comprenderà aree di sosta verdi, spazi naturali per il relax e per praticare attività all’aperto, una zona giochi attrezzata per bambini e zone d’ombra realizzate attraverso apposite coperture per schermare la luce solare e potenziare il comfort urbano. Un altro tassello significativo, dunque, del progetto di riqualificazione della zona mare di Rimini, che ha attirato l'attenzione anche di un celebre magazine internazionale di interior design, Elle Decor, che ha dedicato a Rimini un articolo, sottolineando che il lungomare sia quello più lungo (considerate le attrezzature e le strutture), estendendosi su 15-16 km.