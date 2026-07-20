Parcheggio Tripoli tra tutto esaurito e disagi tecnici, ma la Lega evidenzia: "Rimane il problema della sosta"

Zoccarato: "Rimane la cronica carenza di parcheggi lungo il frontemare riminese"

"I disservizi erano prevedibili, ma il vero problema è come si è arrivati a questa inaugurazione. E il pienone del primo weekend dimostra quanto Rimini abbia bisogno di parcheggi". Il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato interviene così sul tema parcheggio, dopo l'inaugurazione dell'area di sosta "Tripoli" in piazza Marvelli. I primi giorni di attività della struttura hanno fatto registrare qualche disagio: due allarmi scattati, ma anche, riferisce Zoccarato, "persone bloccate nell'autorimessa nelle ore notturne". Per Zoccarato, disagi fisiologici quando una struttura "viene inaugurata in tempi serrati e senza gli adeguati test", puntando il dito sul percorso fatto di "ricorsi, ritardi e vicende che si sono trascinate nel tempo". La Lega attacca l'amministrazione comunale per i ritardi legati al nuovo parcheggio, la cui inaugurazione, in principio, era attesa per l'inizio estate 2025.

Per Zoccarato, inoltre, rimane il problema parcheggi in città: "Da venerdì a domenica il parcheggio Tripoli ha registrato il tutto esaurito, con circa 300 posti occupati. Eppure, nonostante questa nuova disponibilità, a Marina Centro è rimasto praticamente impossibile trovare un posto auto, persino nelle aree normalmente interessate dalla sosta irregolare".

Per Zoccarato "è un segnale inequivocabile, che da un lato certifica la cronica carenza di parcheggi lungo il frontemare, dall'altro dimostra come l'offerta venga immediatamente assorbita dalla domanda esistente".

"Per questo motivo credo che una delle principali sfide che l'amministrazione dovrà affrontare nei prossimi anni sia proprio quella di individuare nuove soluzioni per incrementare la disponibilità di parcheggi, soprattutto nelle zone turistiche e lungo il lungomare. Perché il successo del parcheggio Marvelli, al netto dei problemi tecnici di questi giorni, dimostra che la domanda esiste, è concreta ed è molto più elevata dell'offerta oggi disponibile", chiosa il consigliere leghista.



