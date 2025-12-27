Parco del Mare a San Giuliano: interventi per percorsi pedonali, dune e verde

Due interventi al Parco del Mare finanziati con 2,8 milioni di euro

La Giunta ha dato il via libera definitivo ai lavori di riqualificazione del lungomare. Due interventi finanziati con 2,8 milioni di euro di contributi regionali POR-FESR e risorse comunali per completare la grande infrastruttura verde e blu che sta trasformando il waterfront riminese.

Un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro per completare il Parco del Mare a San Giuliano. È quanto ha approvato martedì scorso la Giunta comunale, dando il suo ‘ok’ ai progetti esecutivi di due interventi strategici che vedono un contributo regionale complessivo di 2.824.000 euro attraverso il programma POR-FESR dell'Emilia-Romagna, integrato da 2.205.970 euro di risorse comunali. Si tratta di un passaggio fondamentale che permetterà di avviare in primavera i cantieri per la realizzazione di un nuovo grande spazio verde urbano tra la città e l'arenile, lungo via Ortigara, altro importante tassello di quel progetto ambizioso che sta ridisegnando l'identità stessa della città balneare.

Il primo intervento, inserito nell'Azione 5.1.1 del programma regionale, riguarda il completamento fisico del lungomare di San Giuliano con un quadro economico di 2.642.470 euro, di cui 1.474.000 euro coperti dal contributo regionale POR-FESR e 1.168.470 euro da risorse del bilancio comunale. L'opera prevede una vera e propria trasformazione del territorio attraverso la realizzazione di un sistema dunale artificiale che raggiungerà una quota di 2,85 metri, pensato come barriera naturale contro l'erosione costiera e l'ingressione marina. I lavori includeranno demolizioni dei manufatti esistenti, scavi per raggiungere le quote necessarie, posa di nuovi sottoservizi idrici e installazione di palancole per il consolidamento strutturale. L'intervento comprenderà anche la predisposizione degli impianti tecnologici, un sistema di videosorveglianza e il posizionamento dei primi arredi urbani. Un'opera che coniuga sicurezza territoriale, resilienza urbana e rilancio della qualità degli spazi pubblici, elementi essenziali per il rinnovamento del prodotto turistico riminese.

Il secondo progetto, finanziato nell'ambito dell'Azione 2.7.1, si concentra sulla creazione delle infrastrutture verdi che daranno vita al nuovo paesaggio urbano, con un quadro economico complessivo di 2.387.500 euro. Il finanziamento è garantito da 1.350.000 euro di contributo regionale POR-FESR e da 1.037.500 euro di risorse comunali. Saranno realizzati percorsi pedonali longitudinali e passerelle per superare il dislivello della duna, consentendo un accesso agevole e panoramico tra la città e il mare. L'intervento prevede un'importante opera di forestazione urbana con la piantumazione di nuove alberature autoctone, il trapianto di quelle temporaneamente rimosse e la messa a dimora di essenze arbustive ed erbacee che contribuiranno in modo naturale al consolidamento e al mantenimento del sistema dunale. Completano il progetto la nuova pubblica illuminazione, l'impianto di irrigazione intelligente e l'installazione di arredi che trasformeranno il lungomare in uno spazio ad uso sportivo, ludico e ricreativo di elevata qualità.

I lavori prenderanno il via nella prossima primavera e proseguiranno per circa un anno. Una peculiarità importante: non sono previste pause estive, poiché il cronoprogramma è stato studiato per organizzare le diverse fasi in modo tale da non interferire con le attività balneari e turistiche. L'investimento complessivo di 5.050.000 euro, finanziato in parte attraverso le risorse europee del Programma POR-FESR della Regione Emilia-Romagna.

"Con l'approvazione di questi progetti esecutivi diamo sostanza concreta a una visione futuristica degli spazi urbani che colloca Rimini in un ambito di eccellenza a livello europeo - dichiarano congiuntamente Valentina Ridolfi, assessora all’urbanistica e pianificazione del Territorio e Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici -. Il Parco del Mare non è solo un'opera di riqualificazione fisica, ma rappresenta la nuova cartolina della città per i prossimi decenni: un'infrastruttura verde e blu che rigenera l'identità e il brand di Rimini come terra di incontri, relazioni e benessere. Questi interventi rispondono alle crescenti esigenze di natura, spazi di qualità, cultura e coesione sociale, coniugando mobilità sostenibile e adattamento climatico. L'avvio dei cantieri in primavera, con una gestione che garantirà continuità anche durante l'estate, testimonia la nostra determinazione nel trasformare San Giuliano in uno spazio pubblico di eccellenza, capace di favorire il rilancio socioeconomico del territorio senza penalizzare le attività produttive"