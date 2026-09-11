Parco del Mare Nord, si conclude la ZTL estiva

Dal 1° giugno al 10 settembre regolamentato l’accesso veicolare all’area. Con la fine della stagione torna la piena percorribilità delle strade

Si è conclusa ieri la Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare Nord, la regolamentazione che dal 1° giugno scorso ha disciplinato l'accesso veicolare all'area durante la stagione estiva.

Come noto la ZTL è stata attiva tutti i giorni fino a ieri - 10 settembre - secondo il calendario che quest'anno aveva eliminato la fase di funzionamento pre-stagionale nei mesi di aprile e maggio, quando la limitazione era prevista nei soli giorni festivi. Una scelta maturata dal confronto con operatori economici e portatori di interesse della zona, con l'obiettivo di semplificare il calendario di attivazione introdotto per la prima volta nel 2023 e di agevolare l'accesso all'area mare nel periodo di avvio delle attività.



Nel corso della stagione ha operato anche il nuovo varco elettronico di viale Porto Bardia, entrato in esercizio ordinario dal 1° luglio con rilevazione automatica delle infrazioni, dopo un mese di pre-esercizio dedicato all'informazione dell'utenza con il presidio della Polizia Locale. Il varco completa il prolungamento della stessa via, realizzato lo scorso anno insieme al nuovo marciapiede lato sud-est per la sicurezza dei pedoni. Con la conclusione della ZTL torna la piena percorribilità veicolare dell’area.