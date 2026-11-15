Parco del Mare, rilievi della Corte dei conti: Ariminensis chiede chiarezza

Rilevate quattro carenze nelle procedure di affidamento, atti trasmessi alla Procura contabile

Il caso dell’incarico da oltre 15mila euro per le indagini geologiche legate al Parco del Mare di San Giuliano, sul quale la Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità procedurali, riaccende il dibattito sulla gestione amministrativa del Comune di Rimini. A intervenire è Ariminensis, che chiede chiarimenti al sindaco e maggiore trasparenza sugli affidamenti professionali. L'associazione allarga inoltre la riflessione al metodo di governo della città e alla possibile ricandidatura del primo cittadino, sottolineando la necessità di un confronto più aperto con cittadini e realtà del territorio. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Le dichiarazioni

La vicenda dell'incarico da 15.311 euro per le indagini sul terreno e la relazione geologica del Parco del Mare a San Giuliano rappresenta un ulteriore elemento di riflessione sull'operato dell'Amministrazione comunale.

Ariminensis ritiene che il dibattito sulla ricandidatura del sindaco non possa prescindere da una valutazione complessiva del metodo con cui è stata amministrata la città. Non si tratta di una questione personale, né di una contrapposizione politica fine a se stessa, ma di una valutazione che riguarda il rapporto tra istituzioni, cittadini e territorio.

La continuità amministrativa non può essere considerata un valore in sé, se non è accompagnata dalla capacità di ascoltare, confrontarsi, correggere gli errori e assumersi la responsabilità delle decisioni. È proprio la mancanza di un ascolto effettivo, insieme a una modalità di gestione che troppo spesso lascia poco spazio al confronto con le realtà territoriali e associative, a generare le nostre maggiori perplessità. In questo quadro si inserisce anche la vicenda del Parco del Mare.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 46/2026/VSG, ha accertato quattro carenze nell'affidamento dell'incarico professionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura contabile.

Ariminensis chiede pertanto al sindaco di riferire in Consiglio comunale sulle procedure adottate, sulle verifiche successive e sulle eventuali misure correttive introdotte.

L'incarico e i rilievi della Corte

Con la determina n. 614 del 12 marzo 2025, il Comune ha affidato direttamente a un professionista esterno le indagini geognostiche e geofisiche e la relazione geologica per lo stralcio «Infrastrutture verdi nel lungomare di San Giuliano», CUP C92H23000670006.

Il contratto prevedeva 60 giorni dalla firma e un importo complessivo di 15.311 euro, contributo previdenziale e IVA inclusi. Il Comune ha inquadrato la prestazione come appalto di servizi tecnici, motivando la scelta con la specializzazione richiesta, il carico di lavoro e le scadenze del progetto. La Corte, esaminato il contratto, ha invece qualificato la prestazione come incarico professionale esterno a supporto del progetto e ha accertato quattro carenze:

1. Verifica del personale interno: mancava una preventiva e concreta verifica delle professionalità disponibili negli uffici comunali.

2. Scelta del professionista: è mancata una procedura comparativa, che secondo la Corte avrebbe richiesto un avviso pubblico e la valutazione delle candidature.

3. Parere dei revisori: non è stato richiesto il parere del Collegio dei revisori, ritenuto dovuto per la tipologia di incarico individuata dalla Corte.

4. Trasparenza: non risultavano assolti gli specifici obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 33/2013 per gli incarichi di consulenza.

Gli atti alla Procura contabile

La Sezione regionale di controllo ha disposto l'invio della deliberazione al sindaco e al Consiglio comunale, anche per le valutazioni relative a eventuali responsabilità dirigenziali. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in materia di eventuali responsabilità erariali. È importante precisare che l'esistenza di un danno per il Comune resta da accertare.

Le richieste di Ariminensis

ARIMINENSIS chiede:

- Che il sindaco riferisca in Consiglio comunale sulle verifiche svolte e sugli eventuali provvedimenti adottati dopo la deliberazione della Corte.

- Che siano resi accessibili la determina integrale, il contratto e gli atti di liquidazione e pagamento, per conoscere quanto sia stato effettivamente versato e quando.

- Che vengano verificati gli affidamenti analoghi dal 2023 a oggi, rendendo consultabili oggetto, importi, procedure e controlli effettuati.

Nel 2022, dopo precedenti rilievi della Corte sulle procedure di affidamento diretto, il Comune aveva già modificato il proprio regolamento.

È quindi legittimo domandarsi come quelle regole vengano oggi applicate e chi sia chiamato a verificare, prima della firma, la correttezza delle procedure. Una questione di metodo, prima ancora che di politica Questa vicenda si aggiunge a una serie di questioni che, nel loro insieme, alimentano le nostre perplessità sull'attuale gestione amministrativa della città. La ricandidatura di un sindaco non può essere valutata soltanto attraverso il racconto delle opere realizzate o degli obiettivi dichiarati. Deve essere accompagnata anche da un bilancio sul metodo, sulla qualità del confronto democratico, sulla capacità di ascoltare le istanze dei cittadini e sulla disponibilità a rendere conto delle proprie scelte.

Rimini ha bisogno di un'Amministrazione che ascolti prima di decidere, che sappia confrontarsi senza considerare le osservazioni del territorio un ostacolo e che riconosca nella trasparenza e nella responsabilità due condizioni imprescindibili dell'azione pubblica. Non siamo di fronte a una singola polemica, ma a una serie di elementi che meritano attenzione e risposte.

Ariminensis continuerà a portare queste questioni nelle sedi istituzionali, chiedendo documenti, chiarimenti e assunzione di responsabilità. Perché il futuro della città non può essere deciso senza un confronto vero con chi la vive ogni giorno.