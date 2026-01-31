Parco del Mare, via libera agli ultimi progetti: anche le piazze Pascoli e Lagomaggio si rifanno il look

Complessivamente si tratta di un’opera che per i quattro lotti prevede un investimento di 40,6 milioni

Si avvia verso il completamento il disegno del Parco del Mare di Rimini. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato in linea tecnica i progetti esecutivi dei tratti ad oggi ancora non riqualificati del lungomare riminese: il tratto 4, compreso indicativamente tra piazza Pascoli e piazza Toscanini; la prosecuzione del tratto 5 fino a piazzale Gondar; il tratto 9 a Miramare, che dal lungomare Spadazzi conduce fino all’altezza dello stabilimento 150, prima del confine con Riccione. L’approvazione dei progetti in linea tecnica arriva entro i termini previsti dal bando ministeriale (“Italia City Branding 2020”) attraverso il quale il Comune di Rimini ha ottenuto 1,1 milione di finanziamenti destinati alla progettazione oltre che dei tratti 4, 5, 9 anche dei tratti 6 (lungomare Murri) e 7 (tra Marebello e Rivazzurra) già realizzati. Approvato sempre in linea tecnica anche un altro lotto funzionale del progetto, chiamato “tratto 4. Piazze” che comprende la riqualificazione di Piazza Pascoli e Piazza Lagomaggio, in coerenza con le indicazioni del nuovo piano dell’arenile del Comune di Rimini che prevede l’inserimento di funzioni ricreative sulle piazze non stagionali e la valorizzazione dei varchi di connessione tra il tessuto urbano e il fronte mare.

I progetti così come approvati saranno oggetto di ulteriori integrazioni e aggiornamento quando si passerà alla vera e propria fase attuativa. Complessivamente si tratta di un’opera che per i quattro lotti prevede un investimento di 40,6 milioni, per il quale l’Amministrazione si sta muovendo al fine di candidare l'intervento a bandi di enti terzi per intercettare risorse e finanziamenti.