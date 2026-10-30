Calcio sammarinese Pareggio mozzafiato tra Cailungo e Juvenes Dogana (1-1)

L'anticipo del venerdì finisce 1-1 con le reti di Colagiovanni e di Aprea

Finisce in parità la sfida tra Cailungo e Juvenes Dogana, valida per la settima giornata del campionato sammarinese di calcio a undici. A Fiorentino le due squadre si dividono la posta in palio al termine di una gara ricca di occasioni da entrambe le parti, nella quale i biancorossoblù di Michele Camillini riescono a recuperare lo svantaggio, senza però trovare il guizzo decisivo per conquistare l'intera posta.

La prima occasione è per la Juvenes Dogana all'8', quando Montanari cerca la conclusione, deviata in corner dalla spaccata di Ir Nasr. Al 14' Valli Casadei e De Paoli confezionano una doppia opportunità con altrettanti cross in area, ma nessun giocatore riesce a intervenire e il pallone termina sul fondo. Al 18' viene murata la conclusione di Giacomo Borghini, mentre un minuto più tardi Benedetti manca l'intervento sul pallone dopo un corner battuto da Dormi. Lo stesso Dormi, al 21', non trova lo specchio della porta, calciando altissimo su assist di Benedetti.

Al 25' è invece il Cailungo a rendersi pericoloso: Costa mette fuori, ma Pedini interviene con la gamba e concede un calcio d'angolo. Nell'occasione è da sottolineare l'ottima iniziativa di Cecconi, bravo a mettere il compagno praticamente solo davanti alla possibilità di concludere. Al 30' Dormi cerca l'imbucata per Benedetti, che non riesce ad arrivare sul pallone al limite dell'area. Tre minuti più tardi arriva la prima parata di Filippo Tordella, attento sulla conclusione di Bakalyar servito da Dormi. Al 43' il portiere del Cailungo blocca anche il tentativo di Cecchetti, liberato al tiro da un'imbucata di Lisi. Prima dell'intervallo, al 45', una punizione di Dormi si infrange sulla barriera.

La ripresa si apre con Valli Casadei che al 50' chiude prima su Cecchetti e poi su Dormi. Un minuto più tardi Filippo Tordella compie un autentico miracolo, togliendo il pallone dalla linea di porta sugli sviluppi di un corner calciato da Borghini. Il Cailungo risponde al 55' con un cross di Zonzini, sul quale interviene Calp, e al 56' un missile di Lisi della Juvenes Dogana termina di poco a lato. Al 59' Valli Casadei serve Cecconi, la cui conclusione viene respinta da una super parata di Colonna. Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, però, il portiere biancorossoblù non può nulla: dopo una prima respinta, Colagiovanni trova il tap-in vincente e porta avanti il Cailungo.

La reazione della Juvenes Dogana è immediata. Camillini inserisce Aprea al 61' e il nuovo entrato impiega appena 31 secondi per trovare la rete del pareggio, riportando la gara in equilibrio. Al 66' Colonna blocca in due tempi la conclusione di Costa, servito da Bua, mentre un minuto più tardi Amadori prova la conclusione al volo, senza trovare la porta. Al 71' Cecconi tenta il pallonetto dalla distanza, approfittando della posizione avanzata di Colonna, ma il portiere riesce a bloccare.

Al 76' Santi devia in corner un cross particolarmente insidioso di Dormi e, sugli sviluppi del calcio d'angolo, Quaranta allontana il pericolo. All'84' Lisi non riesce a trovare la giusta coordinazione per indirizzare verso la porta un colpo di testa in girata sul cross di Lunadei. Due minuti più tardi Valli Casadei manca lo stop mentre è lanciato a rete. All'88' Bakalyar si rende protagonista di un intervento difensivo, respingendo di testa il tentativo di Cecconi.

Il finale è particolarmente movimentato. All'89' la Juvenes Dogana costruisce una clamorosa occasione per completare la rimonta, ma Lunadei e Amadori non riescono a segnare a porta vuota. Pochi secondi dopo ci prova anche Merli, senza successo. Nei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro Hafidi, Aprea cerca nuovamente la conclusione al 91', guadagnando un calcio d'angolo. Sul successivo sviluppo Borghini non riesce a controllare il pallone e a calciare verso la porta. Al 93' è Lunadei a impegnare Filippo Tordella, che para il tiro e permette al Cailungo di conservare il pareggio fino al triplice fischio.

Per la Juvenes Dogana arriva dunque un punto al termine di una partita nella quale non sono mancate le opportunità per entrambe le formazioni e nella quale i biancorossoblù hanno avuto anche le occasioni per completare la rimonta. Il prossimo impegno è in programma sabato 7 novembre alle ore 15 ad Acquaviva contro il Pennarossa. Sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa dedicata agli impegni della Nazionale sammarinese.

Cailungo-Juvenes Dogana 1-1

Cailungo: Filippo Tordella, Depaoli, Ir Nasr, Colagiovanni, Bua, Benvenuti (46' Zonzini), Iuzzolino (68' Santi), Valli Casadei, Cecconi, Quaranta, Costa. A disposizione Francioni, Montalti, Bernardi, Hirsch, Persichilli, Boateng, Parisi. All. Benedetti Francesco

Juvenes Dogana: Colonna, Lunadei, Montanari (75' Merli), Dormi, Pedini, Benedetti Gianluca (61' Amadori), Bakalyar, Borghini Giacomo, Cecchetti (61' Aprea), Calp, Lisi (87' Comuniello). A disposizione Colella, Sartini, Di Addario, Della Valle, Borghini Giacomo. All. Camillini

Arbitro: Hafidi (assistenti Tuttifrutti e Gallo, quarto uomo Mattu)

Reti: 59' Colagiovanni (Cailungo), 62' Aprea (Juvenes Dogana)

Ammoniti: Lisi, Amadori (Juvenes Dogana), Bua (Cailungo)