Pari tra Riccione e Novafeltria, Mugellesi: "Risultato giusto". Bardeggia show: "Mi trovo bene: gran gruppo"

Le interviste di Riccione - Novafeltria 2-2

È un pareggio giusto quello che oggi è arrivato al fischio finale di un combattuto Riccione-Novafeltria (2-2). Tra i protagonisti, nella squadra di casa, il bomber Manuele Pasolini, autore di una doppietta e arrivato a quota 21 reti stagionali tra campionato e coppa. "Il risultato è giusto per quello che si è visto in campo, abbiamo giocato contro una squadra molto forte", evidenzia l'attaccante, che in passato ha anche vestito la maglia del Novafeltria: non fu un matrimonio fortunato.

Giacomo Mugellesi, allenatore del Riccione, è stato il primo mister del Novafeltria in Promozione. Il tecnico riconosce la correttezza del risultato: "Primo tempo meglio loro, secondo tempo meglio noi. Potevamo sfruttare qualche occasione in più", evidenzia.

Tra i pali, i riccionesi hanno ritrovato dopo un lungo infortunio Giacomo Barbanti: "Il risultato non ci soddisfa, ci riteniamo una grande squadra. Ma abbiamo trovato davanti la squadra più in forma del campionato, che mi ha piacevolmente sorpreso".

In casa Novafeltria, c'è la consapevolezza che il bicchiere oggi sia mezzo pieno: "Il pareggio deve soddisfarci per forza. Dopo 2 settimane con doppio infrasettimanale e il carico che c'era con questi ragazzi, oggi giocavamo poi con due centrali difensivi fuori, con Giacobbi arretrato dietro. Finché hanno retto le gambe, abbiamo fatto la partita", sottolinea l'allenatore Massimo Mancini.

In casa Novafeltria brilla Samuel Bardeggia, due partite e due reti: l'ex Tropical Coriano è stato subito protagonista. "Un punto in un campo difficile, in cui hanno faticato anche le prime. C'è un po' di rammarico per essere andati due volte in vantaggio", commenta l'attaccante. "Visto squadra e risultati, posso davvero dire di trovarmi bene. È un gruppo ottimo. Così arrivano risultati, in casa e fuori".