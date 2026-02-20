Parità scolastica, Rimini investe per 26.000 ore di assistenza per 70 alunni con disabilità

"L’inclusione non è un principio astratto, ma un impegno concreto che si traduce in risorse, professionalità e continuità educativa", la vicesindaca Bellini

Il Comune di Rimini prosegue il proprio impegno a sostegno dell’inclusione scolastica, approvando il nuovo quadro di interventi per l’anno scolastico 2025/2026 destinato agli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie del territorio. Sulla base dei Tavoli Tecnici, che hanno coinvolto istituzioni scolastiche, Comune e Ausl Romagna, sono state assegnate 26.310 ore di assistenza educativa a favore di 70 bambini e ragazzi iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie del territorio comunale. L’investimento complessivo dell’Amministrazione comunale per l’anno scolastico 2025/2026 ammonta a 550 mila euro.

«L’inclusione non è un principio astratto, ma un impegno concreto che si traduce in risorse, professionalità e continuità educativa. Con questo intervento – sottolinea la vicesindaca e assessora alle Politiche educative Chiara Bellini – garantiamo a decine di bambine e ragazzi con disabilità il diritto a un percorso scolastico pienamente accessibile, indipendentemente dalla scuola frequentata. Il lavoro condiviso con Ausl e istituti scolastici ci permette di rispondere ai bisogni reali delle e degli studenti e delle famiglie, assicurando un supporto qualificato e calibrato sulle necessità di ciascuno. Rimini continua a investire sull’inclusione come valore cardine dei servizi educativi».