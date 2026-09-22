Parrucchieri: Pietracuta e Sant'Ermete nella guida dei migliori saloni d'Italia

La guida è Top Hairstylists a cura di Edizioni Hp

Due saloni di parrucchieri della Provincia di Rimini sono entrati in Top Hairstylists 2026, la guida dei migliori parrucchieri di Italia a cura di Edizioni Hp. Le due attività sono entrambe della Valmarecchia: la prima è Naty Style di Pietracuta, che prende il nome dalla titolare Natascia Pierini, affiancata dai collaboratori Pamela, Ida e Lorenzo. La seconda attività entrata nella guida è di Sant'Ermete. Si tratta di Francy New Style, salone che anche in questo caso prende il suo nome dalla titolare, Francesca Bianchi, alla guida di un team formato da sei persone. Di seguito le due schede pubblicate sulla guida Top Hairstylists, edizione 2026.