Parte da Rimini il Summer Tour del Gran Circo Rolando Orfei: magia e grandi emozioni

Dal 6 al 19 luglio a Miramare spettacoli internazionali, ospiti speciali K-Pop, artisti premiati e attrazioni per tutta la famiglia

Parte da Rimini il Summer Tour del Gran Circo Rolando Orfei, che dal 6 al 19 luglio farà tappa a Miramare, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, portando in scena uno spettacolo completamente rinnovato che sta conquistando il pubblico italiano grazie a un cast di artisti internazionali e numeri di grande impatto scenico. Il celebre complesso circense presenterà ogni giorno uno show ricco di emozioni e divertimento. Gli spettacoli si terranno dal lunedì al venerdì alle ore 21.30, mentre il sabato e la domenica sono previste due rappresentazioni, alle ore 18.30 e alle ore 21.30. Lo spettacolo, pluripremiato e già ammirato da milioni di spettatori, propone attrazioni internazionali e tante novità pensate per coinvolgere adulti e bambini. Ospiti speciali saranno le K-Pop, presenti nelle date del 6, 11, 12, 18 e 19 luglio, per la gioia dei più piccoli e degli appassionati del fenomeno musicale internazionale. A guidare il pubblico in questo viaggio nel mondo della fantasia sarà lo showman Krassym, presentatore dello spettacolo, affiancato dal noto conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili e dalla storica famiglia circense Coda Prin, che quest'anno celebra ben 54 anni di attività. La tradizione della famiglia Coda Prin affonda le proprie radici nel 1972, quando il circo venne fondato dai fratelli Pier Giovanni, Roberto e Fiorentino Coda Prin insieme a Bonfiglio Niemen. Oggi il glorioso percorso continua grazie ai figli e ai nipoti, che portano avanti una passione capace di affascinare intere generazioni. Tra le grandi novità dell'edizione 2025 spicca la spettacolare Donna Laser, interpretata dall'artista circense Kelly Maugeri, che trasformerà il tendone in un'esperienza immersiva attraverso suggestivi giochi di luce e straordinari effetti scenografici. In pista anche la giovane contorsionista Kendra D'Amico e il talentuoso giocoliere Konnor D'Amico. Non mancheranno i momenti di comicità con i celebri clown del circo: Cirillo (Jones Coda Prin), Clown Nino (Dylan Coda Prin), Clown Gino (Russell Coda Prin) e il clown-giocoliere Johnny Bello (Kenneth Coda Prin), pronti a conquistare il pubblico con gag e numeri esilaranti. Grande spazio anche agli animali protagonisti dello spettacolo: dai cavalli in libertà presentati dall'addestratore Davide Hamar, al numero delle tigri con i domatori Alex e Luke Franchetti, fino agli animali esotici presentati dall'addestratrice Karyn Galves.

I biglietti possono essere prenotati sul sito ufficiale orfeientertainment.it oppure acquistati direttamente presso il botteghino del circo. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 2572929 o scrivere all'indirizzo email [email protected].

Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, tra tradizione circense, innovazione e spettacolo, che inaugura nel migliore dei modi l'estate romagnola.