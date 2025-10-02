Parte il Rallylegend, al via anche la Scuderia San Marino

La manifestazione è alla ventitreesima edizione. La manifestazione attira un numero cospicuo di persone nella Repubblica di San Marino

E' il fine settimana del Rallylegend, giunto alla ventitreesima edizione, la manifestazione in grado di attirare un numero cospicuo di persone nella Repubblica di San Marino e un evento nel quale anche la Scuderia San Marino non farà mancare il suo contributo.

Sono ben venticinque gli equipaggi iscritti al Rallylegend che partiranno dal palco del Rally Village nel piazzale del Multieventi per la Sprint Legend Race.

Seconda partecipazione consecutiva per Federico Bagnasco che anche quest’anno sarà navigato dalla sorella Martina, Kevin Casadei farà squadra con Thomas Zanotti mentre Marco Cavalli avrà alle note la figlia Aurora. Giovanni Ciaccio sarà affiancato da Alessandro Podeschi, mentre Diego Cianfriglia da Mirko Mazzini e Marcello Colombini forma la storica coppia con Marco Selva. Sarà presente all’evento anche il mitico Paolo Diana con la sua Fiat 131 “Ti voglio Racing”, navigato da Luca Giannotti.

La BMW 320 E21 accompagnerà l’equipaggio sammarinese di Enrico Ercolani Volta e Diego Zanotti; ci sarà anche il fresco vincitore del tricolore 2 Ruote Motrici, Nemo Mazza, affiancato da Andrea Ercolani Volta. Sempre presente la Subaru Impreza di Walter Massa, quest’anno coadiuvato da Luca Guerra.

La Skoda Fabia R5 del 2020 sarà preparata Angelo Montanari e Gianni Amaducci, saranno presenti anche Michele Pellegrini con Alessandro Casadei, Andrea Podestà e Matteo Cima, gli storici sammarinesi Stefano Rosati e Corrado Costa e Davide Simoncini navigato da Umberto Bollini. Emanuele Tinazzi sarà a bordo della Lancia Delta Integrale navigato da Emanuele Mischi, Danilo Tomassini sarà invece affiancato dal navigatore Stefano Spadoni e Mirko Zanotti da Elisa Zanotti.

Saranno del Rallylegend anche gli specialisti della velocità Stefano Valli con Andrea Agazzi ed Emanuele Zonzini con Andrea Mussoni. All’evento Seventies, dedicato alle storiche vetture degli anni ’70, è iscritto Renato Ambrosi che sarà affiancato da Francesco Bartolini.

Ai tanti piloti della Scuderia si uniscono anche i navigatori sammarinesi. Mirco Gabrielli sarà alle note dell’italiano Filippo Baldinini, Alessandro Biordi navigherà Albano Frassineti, Daiana Darderi sarà alla destra del trevigiano Gian Maria Gabbiani con la Lancia Delta preparata dal team Jolly Autosport e, infine, Livio Ceci sarà alle note del pilota italiano Cosimo Mazzarà.