Parte la raccolta funghi, ma attenzione a quelli velenosi: l'Ausl riapre gli sportelli micologici

Tempo di funghi: sedi e orari degli Sportelli Micologici dell’Ausl Romagna dal 1° ottobre

La passione dei funghi richiede competenza e prudenza. In concomitanza con il picco della stagione autunnale, dal 1° ottobre, l’Ausl Romagna amplia l’operatività della rete degli sportelli micologici, mettendo a disposizione della cittadinanza tecnici qualificati per la verifica gratuita del raccolto. Una risorsa chiave di prevenzione sanitaria, indispensabile per vivere la raccolta in sicurezza e scongiurare i pericoli legati al consumo di specie tossiche e velenose, le cui conseguenze possono rivelarsi estremamente gravi. “Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale esperto micologo – ricorda Silvio Cantori, Coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”.

Sportelli Ambito di Rimini

Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini), il lunedì, dalle ore 15 alle 17,00, e il venerdì, dalle ore 9 alle 11;

Riccione Via Sicilia, 55, il giovedì, dalle ore 9 alle 11;

Novafeltria Piazza Bramante, 10, il lunedì e venerdì, dalle ore 8 alle 9;

Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo, 7, il lunedì, dalle ore 9,30 alle 10,30.