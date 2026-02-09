Partenza sprint nel 2026: brillano gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia

Pioggia di medaglie tra gli Open di San Marino e il Trofeo Veneto

Il 2026 si apre all’insegna di risultati molto positivi per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, protagonisti di un brillante avvio di stagione nelle principali competizioni regionali e nazionali. La squadra ha preso parte agli Open di San Marino del 18 gennaio, al Trofeo Veneto del 25 gennaio e al Trofeo Asc (Attività Sportive Confederate) dell’8 febbraio, ottenendo numerosi piazzamenti di prestigio.

Il Centro Karate Rimini-Cervia, diretto dai tecnici Livio e Simone Montuori e Sara Bianchi, ha schierato i propri atleti in tutte le specialità previste, sia nel kumite (combattimento) sia nel kata (forma), raccogliendo medaglie e ottime posizioni in classifica.

Di seguito i risultati individuali:

Eva Gennaretti : medaglia d’oro e medaglia d’argento nel kata, medaglia d’argento nel kumite

Riccardo Savino : medaglia d’oro nel kata e medaglia d’argento nel kumite

Vittoria Crosara : medaglia d’argento nel kata

Oscar Ceccarini : medaglia di bronzo nel kata e nel kumite

Tobia Zamagni : 5° posto nel kata e 7° posto nel kumite

Leone Meliconi : due medaglie di bronzo nel kata e una nel kumite

Joelle Nashed : 9° posto nel kata e nel kumite

Anna Donnarumma : medaglia d’oro nel kata Esordienti, medaglia d’argento nel kata Open e medaglia d’oro nel kumite

Giulia Genzanella: due medaglie d’oro nel kata e una medaglia d’argento nel kumite

Un bilancio decisamente positivo che conferma la qualità del lavoro svolto in palestra e le ambizioni del Centro Karate Rimini-Cervia per il prosieguo della stagione agonistica.