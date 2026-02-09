Altarimini

Partenza sprint nel 2026: brillano gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia

Pioggia di medaglie tra gli Open di San Marino e il Trofeo Veneto

A cura di Redazione
09 febbraio 2026 14:35
Partenza sprint nel 2026: brillano gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia -
Rimini
Sport
Condividi

Il 2026 si apre all’insegna di risultati molto positivi per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, protagonisti di un brillante avvio di stagione nelle principali competizioni regionali e nazionali. La squadra ha preso parte agli Open di San Marino del 18 gennaio, al Trofeo Veneto del 25 gennaio e al Trofeo Asc (Attività Sportive Confederate) dell’8 febbraio, ottenendo numerosi piazzamenti di prestigio.

Il Centro Karate Rimini-Cervia, diretto dai tecnici Livio e Simone Montuori e Sara Bianchi, ha schierato i propri atleti in tutte le specialità previste, sia nel kumite (combattimento) sia nel kata (forma), raccogliendo medaglie e ottime posizioni in classifica.

Di seguito i risultati individuali:

  • Eva Gennaretti: medaglia d’oro e medaglia d’argento nel kata, medaglia d’argento nel kumite

  • Riccardo Savino: medaglia d’oro nel kata e medaglia d’argento nel kumite

  • Vittoria Crosara: medaglia d’argento nel kata

  • Oscar Ceccarini: medaglia di bronzo nel kata e nel kumite

  • Tobia Zamagni: 5° posto nel kata e 7° posto nel kumite

  • Leone Meliconi: due medaglie di bronzo nel kata e una nel kumite

  • Joelle Nashed: 9° posto nel kata e nel kumite

  • Anna Donnarumma: medaglia d’oro nel kata Esordienti, medaglia d’argento nel kata Open e medaglia d’oro nel kumite

  • Giulia Genzanella: due medaglie d’oro nel kata e una medaglia d’argento nel kumite

Un bilancio decisamente positivo che conferma la qualità del lavoro svolto in palestra e le ambizioni del Centro Karate Rimini-Cervia per il prosieguo della stagione agonistica.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini