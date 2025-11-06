Partono i lavori sulle strade di Villa Verucchio: le vie interessate dalle asfaltature
Inversione di marcia in via Matteotti
A cura di Redazione
06 novembre 2025 12:31
A Villa Verucchio la prossima settimana prenderà il via un ciclo di lavori di manutenzione delle sedi stradali.
Le opere di asfaltatura interesseranno le seguenti vie: Via Meroni; Via Matteotti; Via Don Minzoni; Via San Patrignano; Via Giovanni XXIII; Via Kennedy.
L'importo totale dei lavori è di 120.000 euro.
Una volta concluso l'intervento manutentivo, in via Matteotti sarà invertito il senso unico di marcia: attualmente la direttrice si immette sulla Marecchiese, mentre dopo i lavori dalla Marecchiese si potrà svoltare in via Matteotti.
Nel frattempo in alcune zone di Villa Verucchio sta anche proseguendo il rifacimento della segnaletica stradale.