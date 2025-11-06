Altarimini

Partono i lavori sulle strade di Villa Verucchio: le vie interessate dalle asfaltature

06 novembre 2025
A Villa Verucchio la prossima settimana prenderà il via un ciclo di lavori di manutenzione delle sedi stradali.

Le opere di asfaltatura interesseranno le seguenti vie: Via Meroni; Via Matteotti; Via Don Minzoni; Via San Patrignano; Via Giovanni XXIII; Via Kennedy.

L'importo totale dei lavori è di 120.000 euro.

Una volta concluso l'intervento manutentivo, in via Matteotti sarà invertito il senso unico di marcia: attualmente la direttrice si immette sulla Marecchiese, mentre dopo i lavori dalla Marecchiese si potrà svoltare in via Matteotti.

Nel frattempo in alcune zone di Villa Verucchio sta anche proseguendo il rifacimento della segnaletica stradale.

