Party in Riviera: dopo Ferragosto arriva Bob Sinclair

Weekend di eventi tutti da ballare alla Villa delle Rose

Dopo un lungo week-end di Ferragosto ad altissima intensità con James Hype, Il Pagante, Prospa, DJ Protein ed il party Vida Loca, questo fine settimana alla Villa delle Rose di Misano Adriatico si prospetta altrettanto piacevole, grazie ad ospiti quali Bob Sinclar e Blackchild. Sarà così anche la settimana successiva, grazie al party 90 Wonderland e a Themba, uno dei padrini della musica Afro House.

Venerdì 22 agosto: Clorophilla con Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Mappa e Tanja Monies. Il dj e producer francese Bob Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro: brani quali “World, Hold On”, “Love Generation” e “Til the Sun Rise Up” sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per tacere delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola “Cruel Summer (Again)” ed è uscito ad aprile. Bob Sinclar torna alla Villa per la seconda volta questa estate.

Sabato 23 agosto: Vita con Blackchild e Ricky Pedro. Nato e cresciuto ad Ischia, Blackchild ha scelto il proprio nome d’arte grazie alla sua passione per la musica black dagli anni sessanta ai giorni nostri; cresciuto ascoltando hip hop, R&B e discomusic, Blackchild è sempre più una presenza costante nei club italiani e stranieri di riferimento ed anche sul fronte discografico si conferma alquanto dinamico, come dimostrano le sue release per etichette discografiche quali Defected e Solid Grooves.

Domenica 24 agosto: Vidaloca

Venerdì 29 agosto: 90 Wonderland. Torna il party per eccellenza dedicato agli anni Novanta, con dj, animazione, gadget ed effetti speciali dedicati a questo magico decennio.

Sabato 30 agosto: Vita con Themba e ZØEDÏAC. Il sudafricano Themba ha iniziato a diventare un riferimento per club e festival di tutto il mondo nel 2018 grazie alla sua traccia “Who Is Themba”: da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, ribadita e certificata dal suo album “Modern Africa, Pt I – Ekhaya” (Armada Music) e dal suo EP “Heritage”, quest’ultimo un autentico omaggio a Fela Kuti, con tutta probabilità il più grande artista musicale africano di tutti i tempi. Themba è uno dei massimi ambasciatori mondiali della Afro House.