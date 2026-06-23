“Pasión Popular” a Poggio Berni: musica e danza latinoamericana al Teatro Aperto

Il Colectivo 73 porta in scena un viaggio tra folklore, tango e ritmi sudamericani il 26 giugno. Ospiti internazionali, performance dal vivo e un’esperienza immersiva tra musica e arti visive

Cresce l’attesa per “Pasión Popular”, il grande evento firmato Colectivo 73 in programma venerdì 26 giugno alle ore 21 al Teatro Aperto di Poggio Berni. A pochi giorni dall’appuntamento, si annuncia una serata destinata a trasformare il teatro all’aperto in un luogo di incontro, musica e festa, dove il pubblico potrà immergersi nelle sonorità, nei colori e nelle tradizioni popolari dell’America Latina.

«Un antico detto africano ricorda che per crescere un bambino serve un intero villaggio. Lo stesso vale per la musica popolare: nasce e vive della partecipazione collettiva. Per questo invitiamo tutti a Poggio Berni a condividere una serata di musica, socialità e allegria latinoamericana», spiega Andrea Pari, organizzatore dell’evento e leader del Colectivo 73.

Con “Pasión Popular”, il Colectivo 73 inaugura un nuovo progetto musicale dedicato ai repertori popolari latinoamericani: un viaggio artistico che intreccia ricerca musicale, contaminazioni culturali e coinvolgimento del pubblico. Il progetto nasce da un’idea del cantautore e ricercatore musicale Andrea Pari, da anni impegnato nello studio e nella diffusione della canzone popolare latinoamericana. Per celebrare questo debutto, il gruppo ha chiamato a raccolta artisti e interpreti di musica popolare di grande esperienza, capaci di rendere ancora più ricco il percorso musicale della serata.

Il repertorio attraverserà i grandi ritmi del continente latinoamericano, dal folklore argentino alle sonorità andine, dal tango al candombe, fino ai ritmi del Centro e Sudamerica, in una serata pensata non solo per l’ascolto ma anche per il coinvolgimento diretto del pubblico e il ballo.

Sul palco, accanto all’ensemble del Colectivo 73, con la voce di Elisa “Alma” De Carli, i fiati andini e le percussioni del messicano Fernando “El Indio” González, il charango e la chitarra di Francesco Cilio, il pianoforte dell’argentino Alejandro Fuentes e le percussioni di Matteo Salvatori, saliranno alcuni ospiti speciali importanti della scena della musica popolare

Tra questi Teddy el Correntino, musicista e cantante argentino, che porterà in scena l’energia del chamamé e del folklore del Litoral; Indio Atucà Olegui, interprete della tradizione Guaraní e artista di fama internazionale, protagonista di suggestive performance rituali ispirate al mondo indigeno dell’Amazzonia; il polistrumentista Pino Ceci, capace di intrecciare sonorità popolari e mediterranee attraverso strumenti come oud, bouzouki e chitarra; e Martín Navello, cantautore e chitarrista argentino la cui musica costruisce un ponte tra memoria, identità e contemporaneità.

Ad accompagnare il concerto vi sarà inoltre una forte componente visiva: i disegni realizzati dal vivo da Massimo Modula saranno proiettati in tempo reale durante lo spettacolo, creando un dialogo continuo tra musica e immagini e contribuendo a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

“Pasión Popular” non sarà soltanto un concerto, ma una vera e propria festa collettiva. Gli organizzatori si aspettano la partecipazione delle comunità argentine e latinoamericane presenti sul territorio, insieme a un pubblico di appassionati di musica popolare, danza e culture del mondo.

Una grande celebrazione dell’inizio dell’estate, pensata per chi ama la musica autentica, il ballo e il piacere di vivere esperienze culturali capaci di unire persone, storie e tradizioni differenti.

I biglietti sono ancora disponibili in prevendita su LiveTicket al costo di €10, mentre la sera del concerto sarà possibile acquistarli direttamente in biglietteria al prezzo di €15. L’invito degli organizzatori è quello di assicurarsi il proprio posto per tempo per non perdere una delle serate più originali dell’estate romagnola.