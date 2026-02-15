Pasolini, doppietta dell'ex: il Novafeltria frena a Riccione (2-2)

A segno per gli ospiti Bardeggia e Castellani

Riccione - Novafeltria 2-2

RICCIONE: Barbanti, Gabriele, Labudiak, Matteoni (1' st Difino), Manfroni, Mussoni, Serafini, Tonini (46' st Bellavista), Pasolini, Cremonini, Pierri (1' st Diop). A disp.: Crescentini, Sottile, Giunchi, Kacmoli, Shehi, Polverelli. All.: Mugellesi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (50' st T.Pavani), Giorgini, Nucci, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (32' st Carbonara), Bardeggia (25' st Astolfi), Frihat (35' st Camara). A disp.: Olivieri, Guci, Paesini, Medici, Tani. All.: Mancini.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 33' pt Bardeggia, 38' pt Pasolini (rig.), 42' pt Castellani (rig.), 25' st Pasolini.

AMMONITI: Labudiak, Piva, Tani, Astolfi, Difino, Serafini, Cremonini.

RICCIONE Il lanciatissimo Novafeltria, reduce dal passaggio alla semifinale di Coppa Emilia di Promozione, affronta il Riccione allenato da Giacomo Mugellesi, ex di turno. Gara subito vivace, con Castellani e Giorgini in evidenza tra le fila degli ospiti. Al 20' Canini serve Frihat, che supera Barbanti in uscita: Matteoni si oppone sulla linea al tentativo. Al 31' è invece Bardeggia a salvare sulla linea sul tiro di Pierri. Al 33' Bardeggia avvia l'azione di Andrea Pavani, poi si fa trovare pronto per il tap-in vincente. Al 38' contatto in area del Novafeltria tra Piva e Tonini: rigore che Pasolini, altro ex di turno, trasforma. Un minuto dopo Canini ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta, venendo però rimontato dalla difesa. La sfera viene recuperata da Frihat, ancora Canini va al tiro impegnando Barbanti, Frihat ci prova di testa sul tap-in, senza costrutto. Al 41' spunto personale di Cremonini, Renzetti para a terra. Gara viva: al 42' Manfroni atterra Frihat in area, Castellani imita Pasolini e infila in rete. In avvio di ripresa è Giorgini a cercare il gol, ma il tiro è alto. Il Riccione, trascinato da Cremonini, reagisce e sfiora il 2-2 al 62' con un sinistro a fil di palo di Tonini. Il pari arriva al 70' con Pasolini, che sfrutta il cross di Manfroni per battere Renzetti. Il Novafeltria fatica nel finale, a causa della fatica del doppio infrasettimanale, tra recupero con la Savignanese e coppa. Da segnalare nel Riccione la prestazione di Cremonini, giocatore a cui la categoria sta decisamente molto, molto stretta.