Pasqua, a Bellaria piano sicurezza attivo: aree di aggregazione sotto osservazione

"Stop a comportamenti lesivi e pericolosi verso cittadini e turisti"

In occasione delle festività pasquali, il Comando di Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha predisposto un piano straordinario di controllo del territorio: "per garantire la sicurezza stradale, il decoro urbano e la serenità di coloro che vivranno la città e prenderanno parte alle manifestazioni", spiega l'amministrazione comunale in una nota. A supporto delle pattuglie ordinarie, interverranno i reparti specializzati, tra cui il Nucleo Sicurezza Urbana, la Polizia Giudiziaria e l’Unità Cinofila.

Sono stati così intensificati i pattugliamenti, con presidio costante presso le arterie principali e nei centri commerciali naturali; tra le osservate speciali, le zone in prossimità delle celebrazioni religiose e le aree di aggregazione. "Obiettivo assicurare una fruizione serena degli spazi pubblici, prevendo in primis e sanzionando nel caso, comportamenti lesivi o pericolosi, offrendo altresì prossimità e assistenza a cittadini e turisti, anche in ottica informativa", evidenzia l'amministrazione comunale.

Per quanto concerne la sicurezza stradale in senso stretto, la Polizia Locale assicurerà un presidio costante degli snodi stradali più critici, monitorando incroci e rotatorie per agevolare il traffico.

“Un grande ringraziamento sin da ora a tutte le donne e gli uomini del nostro Comando di Polizia Locale che, con la propria presenza, renderanno ancora più confortevole e tranquilla la fruizione dei nostri centri, dei nostri viali, dei nostri lungomari”, le parole del sindaco Filippo Giorgetti. “Permettendo a tutti, soprattutto ai turisti che ci auspichiamo di accogliere in buon numero -aggiunge - di pensare esclusivamente al relax e a trascorrere una Pasqua di gioia e di comunità. Esprimo particolare gratitudine verso l’assessore Ivan Monticelli ed al Capo di Gabinetto con ruolo di supporto in ambito di sicurezza Antonio Amato: i servizi predisposti ben traducono la volontà dell’Amministrazione di garantire sul territorio festività serene, che vedano la nostra polizia locale sempre più a fianco del cittadino".