Pasqua a Rimini: 10 cose da non perdere

Sport, cultura, tradizioni e divertimento per grandi e piccini: tutti gli eventi da vivere in città durante le festività pasquali

Ecco una guida fra le 10 cose da non perdere nel weekend pasquale che vede la città rimettersi in movimento, complici le positive previsioni meteo che stanno aumentando l'interesse verso il soggiorno in Riviera anche dei last minute: circa 500 alberghi aperti, i parchi tematici che ripartono, i primi stabilimenti balneari pronti a mettere i lettini a disposizione degli ospiti dal weekend pasquale e decine di ristobar che, complice il sole, si faranno trovare pronti con i loro tavoli sulla sabbia.

E poi il ritorno – dal 4 aprile – della grande ruota panoramica al porto di Rimini che segna la ripartenza della stagione e dei grandi eventi sulla sabbia che si rimettono in moto con il "Paganello" e le sue 156 squadre pronte a darsi battaglia da 29 paesi del mondo. Un rituale di passaggio che da 35 anni segna il ritorno all'attività fisica all'aperto e la ripartenza dell'attività nelle aree fitness che punteggiano il Parco del mare e dei campi da beach sport di diversi stabilimenti balneari.

Guardando verso il centro storico i Musei della città spalancano le porte sull’arte e sulla cultura per Pasqua con visite guidate e con le mostre, a partire da Riviera Dream Vision che si presenta attraverso visite guidate. E ancora i mercatini pasquali, il cibo di strada, le passeggiate culturali in città.

“Rimini si sta preparando al meglio – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - con la sua offerta tra musei, proposte culturali, lungomare riqualificato, spiaggia, parchi tematici e hotel aperti, locali, eventi. Questo fine settimana è un primo assaggio in previsione dei weekend successivi sostenuti dai ponti primaverili e da un grande mese di maggio particolarmente intenso che vedrà alternarsi raduni, eventi sportivi, congressi e fiere con forte presenza nazionale e internazionale. Come ogni anno il weekend pasquale ospita uno degli eventi sportivi più attesi: il torneo internazionale di frisbee sulla spiaggia e si prosegue all’insegna dello sport il 19 aprile con la Rimini Marathon. Una Rimini quindi che propone il meglio che sa offrire: accoglienza, servizi e sorrisi”.



Paganello – Coppa del Mondo di Beach Ultimate

Dal 4 al 6 aprile, sulla Spiaggia di Marina Centro, oltre 156 squadre e 2.300 atleti si sfideranno con il frisbee in una festa di sport, fair play e spettacolo. Le finali si terranno il Lunedì di Pasqua presso la Grande Arena al Bagno 42.

Info: www.paganello.com

La Ruota Panoramica

Dal 4 aprile, in Piazzale Boscovich, torna la storica Ruota panoramica che domina lo skyline cittadino, offrendo una vista unica sul mare, la riviera e l’entroterra romagnolo.

Parchi Tematici

Dal weekend di Pasqua riaprono Fiabilandia, Italia in Miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica con tante novità per grandi e piccoli.

Info: www.riminiturismo.it

Via Crucis del Venerdì Santo

Il 3 aprile, alle ore 20:30, il centro storico ospita la suggestiva processione che parte dall’Arena Francesca da Rimini, attraversa Piazza Malatesta e Piazza Tre Martiri, e termina al Tempio Malatestiano. Partecipa il Vescovo S.E. Monsignor Nicolò Anselmi.

Somar Lungo – Biciclettata della Pasquetta

Il 6 aprile, alle ore 9:00, la pedalata collega Marina Centro al Santuario delle Grazie a Covignano, alla scoperta dei “Monumenti di Rimini”. L’arrivo prevede l’ospitalità degli Alpini di Rimini e Cesena.

Info: www.commerciantirimini.it | Ingresso gratuito

Musei e Mostre

Durante le festività, poli culturali come il Fellini Museum, il Museo della Città e il Teatro Galli resteranno aperti. Il Lunedì di Pasqua sono previsti percorsi speciali a Castel Sismondo e al Teatro ottocentesco. Sabato 4 e Lunedì 6 aprile visite guidate alla mostra Riviera Dream Vision e proroghe per le esposizioni dedicate a Federico Fellini e alla personale It’s All True di Dario Campana.

Artigiani al Centro

Il 5 e 6 aprile, piazza Tre Martiri ospita il mercatino con artigiani e creativi che presentano pezzi unici in legno, metallo, tessuti e argilla, tra design e arte contemporanea.

Streeat® Food Truck Festival

Dal 3 al 6 aprile, Parco Marecchia diventa la vetrina del cibo di strada con food truck da tutta Italia, birre artigianali, musica e workshop gratuiti.

Info: www.streeatfoodtruckfestival.it | Ingresso gratuito

Lettere a Bernini – Teatro Galli

Il 2 aprile alle ore 21, in scena un monologo drammaturgico ambientato nel Seicento, parte del progetto Teatro no limits con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.

Info: 0541 793811 | [email protected]

Le Experience Visit Rimini

Dal 4 aprile, visite guidate con il City Tour – Le Meraviglie di Rimini, un percorso tra Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano, Castel Sismondo e luoghi legati a Federico Fellini, come il Cinema Fulgor e Piazza Cavour.