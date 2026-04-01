Pasqua al Museo: le iniziative culturali a Rimini tra storia, arte e moda

Il polo culturale cittadino rimane fruibile al pubblico per le festività

Le festività pasquali sono un’occasione per scoprire Rimini attraverso le sue ricchezze più autentiche, tra mostre e passeggiate alla scoperta delle vestigia romane e rinascimentali, delle suggestioni felliniane e delle creazioni della moda che hanno fatto grande il distretto della Riviera nel mondo.

Il polo culturale cittadino rimane fruibile al pubblico per le festività: dal Fellini Museum, suddiviso tra le sale di Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor, al Museo della Città con l'adiacente Domus del Chirurgo, fino allo splendore del Teatro Galli. Ad arricchire l'offerta, un fitto programma di visite guidate, che rendono il fine settimana un'occasione per vivere il patrimonio cittadino in modo dinamico e approfondito.

Il programma delle visite guidate si apre sabato 4 aprile con il City Tour - Le Meraviglie di Rimini, un percorso che attraversa i secoli partendo dall’Arco di Augusto e dal Ponte di Tiberio, passando per il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, fino a toccare le piazze e i luoghi legati alla storia del cinema e di Federico Fellini, come il Cinema Fulgor e Piazza Cavour.

La moda "Made in Romagna" è protagonista del weekend con tre diversi appuntamenti guidati. I Musei Comunali propongono gli Itinerari di Moda, due visite guidate alla mostra Riviera Dream Vision ospitata all'interno dei Palazzi dell’Arte che offre un percorso immersivo tra capi iconici e tecnologie come il Virtual Try-on. Il primo appuntamento è sabato 4 aprile alle ore 11:00, mentre il secondo si tiene lunedì 6 aprile alle ore 16:00. Sempre sabato (4 aprile), nel pomeriggio, VisitRimini ripropone la visita alla mostra che racconta l’evoluzione dello stile italiano e l’artigianato calzaturiero locale dagli anni ’50 a oggi, terminando con un brindisi esclusivo (Riviera Dream Vision Fashion Tour).

Domenica 5 aprile, l’itinerario Rimini tra storia e mare esplora il legame della città con l’Adriatico, toccando Porta Galliana, la Vecchia Pescheria e il Borgo San Giuliano, quartiere pittoresco ricco di murales e tradizioni marinare.

Il Lunedì dell'Angelo (6 aprile) l'offerta comunale propone la scoperta del Teatro Amintore Galli, gioiello ottocentesco inaugurato da Giuseppe Verdi e il percorso guidato che conduce alla scoperta del Fellini Museum nelle sale di Castel Sismondo, dove ci si può immergere in un percorso multimediale dedicato alle collaborazioni e ai film del regista.

La scoperta dell’universo felliniano continua con la Fellini Experience, un tour immersivo nei luoghi del Maestro che si conclude con un aperitivo al Caffè del Fulgor, a cura di VisitRimini.



Nell’Ala di Isotta a Castel Sismondo, è visitabile, fino a lunedì 6 aprile, anche la mostra personale di Dario Campana "It’s All True", a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli. Ultimi giorni per visitare anche le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: "La musica di Fellini", con rarità discografiche della collezione Bagnaresi, e "Le magie di Federico Fellini", con le fotografie di scena di Deborah Beer.

Il racconto del territorio prosegue al Museo della Città con la mostra "Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare", un viaggio tra reperti e tradizioni visitabile fino a lunedì 6 aprile, e il progetto fotografico di Elisabetta Acquaviva "Nodo di Dara", aperto fino al 10 maggio.

Infine, per chi cerca un’esperienza di più giorni tra natura e spiritualità, da lunedì 6 a sabato 11 aprile è possibile intraprendere il Cammino di San Francesco verso La Verna, che attraversa territori della Romagna e della Toscana, seguendo le tracce del santo e immergendosi in paesaggi naturali, borghi storici e spiritualità.