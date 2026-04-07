Pasqua da record a Milano Marittima: centro invaso, eventi sold out e festa fino a sera

Successo per la manifestazione tra spettacoli, social star e un Viale Matteotti trasformato in discoteca a cielo aperto, senza criticità sul fronte sicurezza

Non una semplice Pasqua, ma un vero e proprio "Ritorno al Futuro" per Milano Marittima. L’evento Pasqua Diffusa, andato in scena ieri 5 aprile, ha segnato un punto di svolta per la località, che si è ripresa con forza il ruolo di fulcro dell'intrattenimento della Riviera Romagnola. Un successo di pubblico travolgente, un "pienone" che ha visto la città letteralmente presa d’assalto da turisti e residenti.

Star del web come The Snack Club e Breakfast Crew, insieme ad altri creator che totalizzano milioni di followers, sono passati per visitare la località. Hanno fatto i complimenti per gli eventi e si sono anche fermati per degustare nei ristoranti del centro, portando una grande energia e promuovendo Milano Marittima attraverso le loro stories.

Il Pomeriggio: Dai Social al Talento Live

La festa è iniziata alle ore 15.00 sul palco #Romagnawow, dove il seguitissimo tiktoker e musicista Lorenz Simonetti ha catalizzato l'attenzione dei giovanissimi. Un momento di gioia condivisa che ha visto anche la distribuzione di oltre 200 dolci pasquali, regalando un sorriso alle tantissime famiglie presenti.

Il ritmo è poi salito sul Palco POP, una vera vetrina di talenti nazionali: dall'energia di Matilde Montanari, reduce dalla finalissima di The Voice Generation, alle sonorità contemporanee di Welo (Sanremo Giovani), fino all'atteso set acustico di Eddie Brock, protagonista dell'ultimo Sanremo tra i Big.

Viale Matteotti: Una Discoteca a Cielo Aperto

Il climax della giornata è stato raggiunto dopo il DJ set di Mattia Pizzy, svolto in Viale Gramsci, con l'esplosivo show dance "Voglio Tornare negli Anni 90". Viale Matteotti si è trasformato in un’immensa discoteca all'aperto, un’onda di entusiasmo che ha coinvolto intere generazioni in un clima di festa collettiva.

Sicurezza e Gestione da Grande Capitale dell’Evento

Nonostante l’afflusso massiccio di persone, la manifestazione si è svolta nel segno della massima serenità. Una "regia" di professionisti ha coordinato un importante dispiegamento di unità di controllo, garantendo che il divertimento non venisse mai meno agli standard di sicurezza necessari per eventi di tale portata.

Le Voci dei Protagonisti

Andrea Prada, Direttore Artistico: «C’è massima soddisfazione nel vedere così tanta gente. Il traguardo più bello è stato il mix generazionale: tante famiglie e tantissimi giovani che si sono divertiti insieme, rispettando il luogo e lo spirito dell'iniziativa. Abbiamo riportato il grande spettacolo nel cuore della città».

Alessandro Fanelli, Segretario di Proloco Milano Marittima: «Siamo molto contenti. Milano Marittima è tornata ad essere un fulcro imprescindibile nella destinazione Romagna. Questo è solo l'inizio: il successo di Pasqua Diffusa è il volano perfetto per proseguire a maggio con i prossimi appuntamenti della rassegna "Milano Marittima Naturalmente Iconica"».

L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo mese, con una programmazione che promette di confermare Milano Marittima come la perla indiscussa dell'accoglienza e del lifestyle adriatico.