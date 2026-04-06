Pasqua è anche tornei sportivi: Riccione e Cattolica "incassano" un pienone

Nella Perla Verde spazio al Beachline festival, nella Regina calcio giovanile internazionale

Lo sport protagonista in Riviera, nel weekend pasquale. Oggi (lunedì 6 aprile) a Riccione ha preso il via il Beachline Festival, la grande kermesse internazionale che trasforma la spiaggia in una grande arena a cielo aperto. Da oggi e fino al 12 aprile, oltre 1.500 atleti provenienti soprattutto dal Nord Europa hanno "invaso" il litorale, dando ufficialmente il via alla stagione degli sport outdoor. Complice una giornata luminosa e mite, il festival si apre nel migliore dei modi, regalando immagini da cartolina e un clima perfetto per giocare e stare insieme. Il colpo d’occhio è spettacolare: una distesa di 200 campi da beach volley si snoda lungo la battigia, dal porto fino alla zona del Marano, e sullo sfondo il mare Adriatico. Al centro, in piazzale Azzarita, le tribune del campo principale sono pronte ad accogliere il pubblico per le sfide più attese che cominciano oggi pomeriggio.

A Cattolica invece numeri da record per la decima edizione della Riviera Easter Cup, torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Ife Sportland: coinvolte quasi 4000 persone, di cui 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e per la prima volta dalla Nigeria. Venerdì pomeriggio, il fischio d’inizio del torneo allo stadio Calbi con la cerimonia di inaugurazione, la sfilata delle squadre e il “Giuramento dell’Atleta”. Presenti alla cerimonia, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Montanari e la dirigente al turismo Claudia Rufer.