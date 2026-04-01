Pasqua e Pasquetta a Coriano: gli eventi tra musica, tradizione e natura

Ci sarà anche l'accensione della fiamma del Sic

Pasqua e Pasquetta diventano l’occasione ideale per scoprire Coriano e il suo territorio, tra appuntamenti culturali, luoghi da visitare e itinerari immersi nella natura.

Nel weekend pasquale e in quello successivo, il Comune propone un’offerta che unisce tradizione, musica e valorizzazione del paesaggio, invitando cittadini e visitatori a vivere l’entroterra riminese in modo autentico.

Ad aprire il calendario, sabato 4 aprile, sarà il concerto “Dire Straits Over Gold” al Teatro Corte, un omaggio alla storica band internazionale che porterà sul palco uno spettacolo coinvolgente tra musica e immagini.

Nel fine settimana di Pasqua, domenica 5 e lunedì 6 aprile, sarà possibile visitare la Chiesa degli Orfani con l’apertura straordinaria del presepe in movimento “Pace e Bene – La Natività degli Orfani”, arricchito da una nuova rappresentazione dedicata a San Francesco.

Gli appuntamenti proseguiranno anche nel weekend successivo, con una nuova proposta culturale al Teatro Corte: venerdì 10 aprile lo spettacolo “El Futbol” con Ettore Bassi e, sabato 11 aprile, la 13ª edizione di “Starr…insieme”, iniziativa a scopo benefico promossa dalla Zona Pastorale di Coriano.

Accanto agli eventi, Coriano offre un patrimonio ricco di storia e natura. Dal centro storico con il Castello Malatestiano e il Museo dedicato a Marco Simoncelli (aperto da venerdì 3 aprile a lunedì 6 aprile), fino ai percorsi immersi nel verde come il Parco Fluviale del Marano e i sentieri collinari, il territorio si presta a essere vissuto anche all’aria aperta, tra trekking, passeggiate e itinerari tra vigneti e panorami.

Inoltre, la Fiamma del Sic si accende domenica 5 aprile alle ore 20:05 circa. Un momento voluto dalla famiglia Simoncelli per ricordare l’energia e la luce di Marco.

Pasquetta, in particolare, rappresenta il momento ideale per riscoprire questi luoghi: una giornata da trascorrere tra natura, cultura e convivialità, lontano dal turismo di massa e vicino all’autenticità dei borghi.

Il Parco Fluviale del Marano accoglie famiglie e appassionati con percorsi nel verde e tratti ideali anche per la bicicletta.

Per chi ama unire cammino e gusto, il Circuito delle Cantine – Passano attraversa vigneti e colline, offrendo scorci panoramici e la possibilità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Per chi vuole scoprire il territorio in sella alla bici, segnaliamo il circuito Tour dei Campioni e via Romagna.