Pasqua, i parchi Costa pronti alla riapertura: "Siamo anche noi motore pulsante del turismo"

"I nostri parchi? Non solo destinazioni di svago", spiega Patrizia Leardini, direttore operativo Costa Edutainment

I parchi Costa Edutainment Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica sono pronti alla riapertura, con l'arrivo della Pasqua e della bella stagione. "Inauguriamo la stagione 2026 consapevoli che i nostri parchi non siano solo destinazioni di svago, ma veri e propri motori pulsanti del comparto turistico romagnolo – dichiara Patrizia Leardini, direttore operativo Costa Edutainment - Con la riapertura dei tre parchi, offriamo al territorio un asset strategico, capace di trasformare la vacanza in Riviera in un’esperienza di valore assoluto. La nostra visione è chiara: vogliamo che il viaggio diventi emozione ma con uno scopo profondo. Con le grandi novità 2026, non ci limitiamo a intrattenere. Il nostro impegno è verso la tutela del Pianeta: mostriamo come la natura si rigenera, come la biodiversità vada protetta e come ogni specie, dal più piccolo insetto al grande squalo, sia fondamentale. Vogliamo che i nostri visitatori, una volta varcati i cancelli per tornare a casa, portino con sé non solo un ricordo felice ma un messaggio di consapevolezza. L'obiettivo di Costa Edutainment è ispirare le famiglie affinché imparino ad amare la Terra e scelgano di diventarne, ogni giorno, custodi. Amare ciò che si conosce è il primo passo per proteggerlo. È questa la magia dell'edutainment”.

Per Pasqua Oltremare 2.0, aprirà al pubblico con nuove aree come i percorsi esperienziali 5D e 3D Genesis e Planet Theatre, la grotta di Speleos, mentre all’Acquario di Cattolica è in corso la riqualificazione di una grande area immersiva: Il Relitto dei Giganti.

“Le aspettative per questo avvio di stagione sono positive anche se il periodo Pasquale è anticipato rispetto allo scorso anno - continua Leardini - Il prestigio dei nostri parchi nel panorama nazionale richiede una gestione dinamica delle risorse. Per questo garantiamo un piano di investimenti mirato al miglioramento continuo. Il nostro obiettivo è garantire standard qualitativi d'eccellenza e un'innovazione costante dell'offerta. Siamo pronti ad accogliere migliaia di famiglie già da questo fine settimana. Chi sceglierà la Romagna potrà unire il relax della costa alla scoperta dei nostri mondi”.

Le proposte dei Parchi Costa*

*nota di Costa Edutainment

Italia in Miniatura a Rimini suscita in tutti la stessa reazione: quella di restare a bocca aperta davanti allo spettacolo di un’Italia mai vista così. La Penisola, tutta intera, si stende in un unico panorama di bellezza, da abbracciare con un solo sguardo. Con oltre 300 miniature curate nei minimi dettagli e immerse in un giardino botanico fatto di 5.000 veri alberi mignon, il parco invita a un Grand Tour che sfida la prospettiva. Si passeggia tra i monumenti iconici come il Colosseo o il Duomo di Milano, facendosi sorprendere dai dettagli animati: pulsanti che attivano orchestre, trenini in movimento e ponti girevoli. Dalle sorprese piccolissime si passa a quelle giganti: le attrazioni originali del parco. Nessuno si aspetta che a Rimini ci sia una Venezia in scala 1:5, da navigare in gondola dal Canal Grande fino in Piazza San Marco. Tutto è ricostruito con una fedeltà che lascia senza parole. Ci sono anche momenti di adrenalina, sulle rapide della Vecchia Segheria, sulle mongolfiere di Torre Panoramica, nelle battaglie d'acqua di Castel Sismondo, o di scoperta, come fra gli exhibit di Esperimenta. Si gioca viaggiando a Scuola Guida e sulla Monorotaia, e con i colori di Pinocchio e PlayMart. Per la stagione 2026 il parco propone la novità delle audioguide, che accompagneranno adulti e bambini alla scoperta del Paese più bello del mondo.

Riccione vanta Oltremare 2.0, il primo "Family Edutainment Park" progettato come un viaggio nel tempo e nelle ere, in una scoperta continua delle origini della vita sul Pianeta, dove la curiosità è la spinta di ogni avventura e dove il motto è: Scoprire, Amare, Proteggere. Il cuore del parco pulsa negli incontri dal vivo con i delfini di Dolphins World, nel battito d’ali dei rapaci di Raptors World e nelle storie di recupero e conservazione dei pappagalli di Parrots World: qui la natura è protagonista. Il divertimento si evolve nelle nuove aree al coperto Genesis e Planet Theatre, una passeggiata immersiva 5D e un nuovo cinema 3D dove conoscere le origini della vita sulla Terra. Speleos è un’attrazione particolare: l’unica grotta dove vivere una vera e propria esplorazione speleologica. Poi c’è Village, un altro originale playground per giocare sulle palafitte nell’Età del Rame. L’oasi di biodiversità Discovery Delta e la vita rurale di Farm si intrecciano con i percorsi in canoa, l’area dei pony, i parchi avventura. Da non perdere, gli approfondimenti gratuiti con gli esperti, ogni giorno a orari fissi, per scoprire di più su delfini, rapaci e sui progetti di conservazione e ricerca. Per il divertimento più pop e colorato, il parco offre il MegaGameLand dei DinsiemE, dove seguire le avventure di Erick e Dominick, i creator più amati dai bambini, che arriveranno al parco il 2 Maggio, l’1 Giugno e il 7 Agosto. Con 8.000 mq di spazi indoor climatizzati l'avventura è garantita con ogni condizione meteo, rendendo Oltremare 2.0 una tappa imperdibile dove la conoscenza diventa scoperta emozionante.

L’Acquario di Cattolica, la storica "flotta" di navi degli anni '30, inaugura la stagione il 2 aprile. Tra le novità 2026 in arrivo: Il Relitto dei Giganti. Un’area immersiva che ricrea un ecosistema autentico nel quale una nave abbandonata sui fondali, viene reclamata dalla vita marina. Murene, cernie e scorfani, diventati nuovi inquilini di pareti di ferro trasformate in rifugi vitali, raccontano come la natura rigenera se stessa, uno dei temi centrali dell'Acquario. Lungo gli itinerari tematici, si incontrano 3.000 creature di 400 specie diverse, distribuite in tre percorsi con animali, al coperto e climatizzati. L’ingresso Blu ospita gli squali toro più grandi d’Italia, alcuni dei quali raggiungono 3 metri di lunghezza, l’ingresso Giallo svela l’agilità delle lontre asiatiche e il mistero dei caimani nani, nell’Ingresso Verde è come addentrarsi in una giungla popolata di rettili e anfibi. La visita include due mostre: Insetti Giganti XXL Edition presenta riproduzioni ingigantite di insetti, spazio indoor, mentre all’esterno il Mondo dei Dinosauri è una pianura preistorica dominata da T-Rex e Spinosaurus di 16 metri, con un’area scavo dove cercare fossili veri. Si assiste alle cibature di squali, pinguini e trigoni, a orari fissi, e si può accedere a percorsi esclusivi su prenotazione: “Incontri Straordinari". Con le aree immersive “Sulle orme del pinguino imperatore”, Plastifiniamola” e Life-eLife, l’Acquario di Cattolica è un viaggio fatto di emozioni che si trasformano in un impegno concreto di rispetto e tutela del mare.